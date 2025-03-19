Индия в феврале снизила импорт золота до $2,3 млрд

Индия в феврале 2025 года импортировала золота на $2,338 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

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Детали

Это на 62% меньше, чем в феврале 2024 года, и на 13% меньше, чем в январе 2025 года.

Всего за 2 месяца года импорт золота в Индию составил $5,025 млрд, что на 38% меньше результата соответствующего периода прошлого года.

В 2024 году, по данным министерства, Индия импортировала 812 тонн золота на $58,096 млрд.

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Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

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