В НКЦБФР прокомментировали выход Киевстара на фондовый рынок США

Проведение первичных (IPO) и вторичных (SPO) публичных размещений украинских компаний и обращение их ценных бумаг должно происходить полностью или частично в Украине, это залог развития внутреннего рынка капитала, доступ к этому рынку нерезидентов необходимо обеспечить за счет «линка» с Национальным депозитарием, считает председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦП). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Такой подход очень важен, и я на нем настаиваю в дискуссии с некоторыми нашими руководителями, которые предлагают выпускать ценные бумаги украинских предприятий сразу на зарубежных площадках. Так не годится», — сказал он.

«Если наша компания выходит на Nasdaq, WSE (Варшавскую биржу), LSE (Лондонскую биржу) и т. д. — мы спонсируем зарубежную инфраструктуру. То есть бизнес здесь, но все деньги там. И никакого двойного листинга не будет», — объяснил Магомедов.

Киевстар

Комментируя планы «Киевстара» осуществить выход на американскую биржу Nasdaq, глава НКЦБФР отметил, что выбранный компанией вариант размещения через американскую SPV (Special Purpose Vehicle), которая будет владельцем 100% акций «Киевстар», делает невозможным обращение этих ценных бумаг в Украине.

«Идеальна, по моему мнению, картина мира, если бы „Киевстар“ из украинской юрисдикции вывел часть акций, они бы торговались на Nasdaq, но часть осталась бы в Украине и торговалась здесь», — считает глава украинского регулятора.

По его мнению, это создаст условия для арбитража, то есть маркетмейкеры смогут зарабатывать на разнице стоимости акций «Киевстар» на Nasdaq и Украине, приближая эту разницу к нулю.

Об украинском рынке

«Если оставить акции здесь, начать торговать здесь, но сделать „линк“, чтобы они свободно выходили на зарубежные рынки и возвращались назад — это будет началом развития отечественного фондового рынка», — подчеркнул Магомедов.

По его словам, все, кому интересно проинвестировать в эту компанию, будут покупать в Украине, если это нерезиденты, они смогут выводить ценные бумаги на свои счета в депозитарных учреждениях в Европе, в Америке и других рынках через «линк» этих депозитарных учреждений из НГУ, предоставляя работу украинским биржам, депозитарным учреждениям.

«Если мы сделаем правильно „линк“, то украинские ценные бумаги можно будет легко выводить через Euroclear, Clearstream или другие депозитарии на зарубежные рынки. Иностранные инвесторы смогут их покупать, не открывая у нас счета. А наши участники рынка на этом заработают, потому что иностранцу это дешевле, чем открывать».

По его словам, такой «линк» должна быть уже в этом году.

Предыстория

Компания Veon Ltd., материнская компания крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар», близится к завершению соглашения о слиянии с Cohen Circle.

Это слияние является частью предварительного процесса к косвенному выходу компании на IPO (первичное публичное размещение акций) на американском фондовом рынке.