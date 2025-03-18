Проведение первичных (IPO) и вторичных (SPO) публичных размещений украинских компаний и обращение их ценных бумаг должно происходить полностью или частично в Украине, это залог развития внутреннего рынка капитала, доступ к этому рынку нерезидентов необходимо обеспечить за счет «линка» с Национальным депозитарием, считает председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦП). Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В НКЦБФР прокомментировали выход Киевстара на фондовый рынок США
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«Такой подход очень важен, и я на нем настаиваю в дискуссии с некоторыми нашими руководителями, которые предлагают выпускать ценные бумаги украинских предприятий сразу на зарубежных площадках. Так не годится», — сказал он.
«Если наша компания выходит на Nasdaq, WSE (Варшавскую биржу), LSE (Лондонскую биржу)
Киевстар
Комментируя планы «Киевстара» осуществить выход на американскую биржу Nasdaq, глава НКЦБФР отметил, что выбранный компанией вариант размещения через американскую SPV (Special Purpose Vehicle), которая будет владельцем 100% акций «Киевстар», делает невозможным обращение этих ценных бумаг в Украине.
«Идеальна, по моему мнению, картина мира, если бы „Киевстар“ из украинской юрисдикции вывел часть акций, они бы торговались на Nasdaq, но часть осталась бы в Украине и торговалась здесь», — считает глава украинского регулятора.
По его мнению, это создаст условия для арбитража, то есть маркетмейкеры смогут зарабатывать на разнице стоимости акций «Киевстар» на Nasdaq и Украине, приближая эту разницу к нулю.
Об украинском рынке
«Если оставить акции здесь, начать торговать здесь, но сделать „линк“, чтобы они свободно выходили на зарубежные рынки и возвращались назад — это будет началом развития отечественного фондового рынка», — подчеркнул Магомедов.
По его словам, все, кому интересно проинвестировать в эту компанию, будут покупать в Украине, если это нерезиденты, они смогут выводить ценные бумаги на свои счета в депозитарных учреждениях в Европе, в Америке и других рынках через «линк» этих депозитарных учреждений из НГУ, предоставляя работу украинским биржам, депозитарным учреждениям.
«Если мы сделаем правильно „линк“, то украинские ценные бумаги можно будет легко выводить через Euroclear, Clearstream или другие депозитарии на зарубежные рынки. Иностранные инвесторы смогут их покупать, не открывая у нас счета. А наши участники рынка на этом заработают, потому что иностранцу это дешевле, чем открывать».
По его словам, такой «линк» должна быть уже в этом году.
Предыстория
Компания Veon Ltd., материнская компания крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар», близится к завершению соглашения о слиянии с Cohen Circle.
Это слияние является частью предварительного процесса к косвенному выходу компании на IPO (первичное публичное размещение акций) на американском фондовом рынке.
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Комментарии - 4
Справа в тому, що коли депутати виводять капітали закордон, відправляють дітей навчатися закордон, маєтки купують закордоном і тп, то люди це все бачать і дурних тут нема, ніхто не буде грати по ваших правилах, коли ви самі їх порушуєте :)
Пересічному інвестору набагато краще через IBKR купити акції і не страждати дурнею з мертвою по факту Українською біржею, де торги не відбуваються по суті.
Для чого купувати шось через укр біржі, якщо можна одразу купити все шо треба купити на IBKR))
Блокуйте більше рахунки людям, створюйте більше штрафів і заборон, тоді точно все буде «добре» і буде «розвиватися» в Україні, ага :)
І ще, в нашій країні було буквально ВСЕ, якщо почати цікавитися, АЛЕ, депутатішки розкрали все настільки, що ЯО віддали, аграрку віддали холдингам іноземним в довгострокові оренди, армію розпродавали (в тому числі в кацапстан продавали літаки і танки), рідкісноземельні ресурси теж от от віддамо, могли жити краще ніж в ЄС та США, але через людську тупість і ідіотський менталітет, склалося все так, що тут депутатішки розкрадають все шо тільки можна і головне щоб побільше, а потім йдуть там де нормальні умови, в ЄС та США, питання, а чого не зробити тут своє ЄС та США, все ж є для цього і бабла в нас насправді завжди купа було, якби не корупціонери у владі клали великі долі собі в карман.
Тому тут шось створювати — це така собі справа, тут хабарі поки роздаси — прибутку не буде вже, скоро якісь індуси тут напевно житимуть :)
p.s. неприємно визнавати, але ті хто цікавляться інвестиціями, в курсі, що в кацапстані фондовий ринок плюс мінус розвинений, ЧОМУСЬ ***, а в нас тут сидять з українською біржою як **** і по настрою ліцензію то відбирають, то повертають. Більше націоналізовуйте підприємств, де в людей (фізиків звичайних, не мільярдерів) є акції, як от Діас з ютуб каналу Більше золота, мав акції Укрнафти, але в один прекрасний день наша долєсна держава надіслала йому лист щастя, де було зазначено, що більше він не є акціонером Укрнафти і до речі йому нічого не компенсувалося :)
ТАК **** КОМУСЬ ШОСЬ ТУТ ВКЛАДАТИ В ЯКІСЬ АКЦІЇ?? Навіть зараз люди окультними шляхами купують акції заводячи різними способами кошти на IBKR, а все чому, бо влада «піклується» про народ свій, то блокує рахунки народу, то заморожує кілька лярдів в ФФУ коштів людей в цінних паперах, то по суті примушує людей продавати в моноінвест акції з збитком, то забороняє відчуження акцій іноземних емітентів на користь фізичних осіб, то встановлює обмеження на перекази в 100к, так «стараються» бідні для народу, все во «благо» народу, ****.
Є прекрасна аналогія, як то кажуть:-Якщо не годуєш свою армію — то будеш годувати армію ворога.
Сенс в чому, дорозкрадалися протягом 30 років незалежності України, 8 років не зрозуміло чим у владі займалися і пускали на авось, а як обісралися, так забігали клянчити бабло у всіх, але красти не перестали.
Так і тут, не хотіли створювати фондовий ринок України нормально — тепер смакуйте те, що українські компанії проводять IPO будь-де, але не на українській фондовій біржі :)
І найтупіше в цьому те, що блін можливості є, бажання в них немає, бо овдп теж не були розвинені ніколи, але, як тільки війна і знадобилися кошти — одразу інтегрували в мобільні додатки, одразу зняли оподаткування, одразу зробили доступні ціни по овдп, бо бажання і необхідність з`явилися.
В сраному кацапстані фондовий ринок розвиненіший ніж в нас, якогось ****, хоча в нас достатньо крутих компаній, але державі це не треба.
А, і ще, за що отримують зп ВСІ працівники НКЦПФР — не ясно, бо фондова біржа в Україні по факту мертва, фондовий ринок не існує де факто, для чого ця структура — не ясно.