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18 марта 2025, 16:57 Читати українською

Счетная палата провела аудит помощи от США на $30 миллиардов. Нарушений не обнаружено

Прямая бюджетная поддержка Украины от США на $30 млрд использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями. Об этом сообщила Счетная палата .

Прямая бюджетная поддержка Украины от США на $30 млрд использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Счетная палата в пределах четырех аудитов осуществила проверку использования части прямой бюджетной поддержки США Украины. Результаты аудитов, проведенных в том числе и при поддержке Центра совершенства аудита Офиса правительственной подотчетности Соединенных Штатов Америки, подтвердили, что финансовая поддержка, оказанная Украине США, использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями».

Отмечается, что общая сумма прямой бюджетной поддержки, предоставленной правительством США на протяжении 2022 — 2024 годов, составляла более 30 млрд дол.

Эти средства были реализованы через несколько основных сделок:

  • проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) — $27,05 млрд, из них для ПФУ — $12,7 млрд;

  • дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задачи в сфере развития — $1,7 млрд;

  • грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества — $1,1 млрд.

В частности, финансовый аудит гранта Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества подтвердил достоверность финансовой отчетности и не выявил никаких нарушений в поступлении и учете средств.

Аудит эффективности прямой бюджетной поддержки Правительства США для жизненно важных потребностей населения показал целевое использование средств, в частности на оплату труда педагогов и медиков. При этом рекомендовано улучшить верификацию получателей и наладить обмен данными между государственными реестрами.

Аудит поддержки системы медицинских услуг подтвердил, что 1,7 млрд. дол. США были правильно направлены на финансирование государственных гарантий медицинского обслуживания, но рекомендовано усилить внутренний контроль НСЗУ во избежание переплат.

По результатам аудита Пенсионного фонда Украины установлено, что $12,7 млрд. в рамках проекта PEACE были использованы по назначению, обеспечив стабильные выплаты пенсий более 10 млн. пенсионеров в условиях войны.

По результатам проведенных аудитов даны рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля, повышению прозрачности финансовых процессов, налаживанию механизмов верификации социальных выплат и улучшению учета получателей помощи.

Во исполнение рекомендаций уже получены существенные результаты, отметили в Счетной палате.

В частности, в 2024 году было возвращено в бюджет 14,6 млн грн ($500 тыс) переплаченных за пакетом медицинских услуг средств. Также подразделение внутреннего аудита НСЗУ выявило переплату в размере 46,8 млн грн ($1,6 млн), из которых по состоянию на 5 марта 2025 возмещено уже 4,3 млн грн.

Кроме того, Министерство экономики Украины верифицировало лиц, которые неправомерно получили помощь через программу «Поддержка». Возмещено 122,7 млн грн (4,2 млн долл. США) от 19 тыс. лиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
18 марта 2025, 16:58
#
Українська Рахункова палата? Вірю (с)
Велике крадівництво не збреше …
+
0
bonv
bonv
18 марта 2025, 17:00
#
Сліди замели вміло ©
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