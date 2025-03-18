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18 марта 2025, 16:12 Читати українською

Криптопроект Трампа World Liberty Financial продал токенов на $550 миллионов

В понедельник, 17 марта, криптопроект World Liberty Financial (WLFI), связанный с президентом США Дональдом Трампом, сообщил о привлечении $250 млн в ходе второго этапа продажи токенов, в результате чего общая сумма проданных монет достигла $550 млн. Об этом сообщает CNBC.

В понедельник, 17 марта, криптопроект World Liberty Financial (WLFI), связанный с президентом США Дональдом Трампом, сообщил о привлечении $250 млн в ходе второго этапа продажи токенов, в результате чего общая сумма проданных монет достигла $550 млн.
Фото: worldlibertyfinancial.com

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Проект WLFI получил поддержку семьи Трампа и позиционирует себя как криптобанковскую платформу. Его запустили в октябре за несколько недель до победы Трампа на выборах. В документе, опубликованном при запуске, указывалось, что семья Трампа может получить 75% чистой прибыли от проекта.

В пресс-релизе сообщается, что более 85 000 участников прошли процедуру верификации «знай своего клиента» (KYC) для получения доступа к продаже токенов.

Соучредитель Зак Виткофф, сын миллиардера и посла США Стива Виткоффа, заявил, что WLFI преследует цель значительно ускорить развитие DeFi, то есть децентрализованных финансов.

WLFI — один из нескольких криптопроектов, связанных с семьей Трампа, начинающих свою деятельность именно в то время, когда президент активно продвигает политику, благоприятную для криптовалют. В начале этого месяца Трамп подписал исполнительный указ о создании Стратегического резерва биткоинов.

Согласно меморандуму, обнародованному Белым домом на прошлой неделе, Дэвид Сакс, назначенный администрацией Трампа на должность ответственного за искусственный интеллект и криптовалюты, продал цифровые активы, связанные с его личными инвестициями и инвестициями его компании Craft Ventures, на сумму свыше $200 млн до начала выполнения своих обязанностей.

В подкасте Сакс заявил, что «не хотел даже производить впечатление конфликта интересов».

В конце февраля 2025 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала заявление, что мем-токены не квалифицируются как ценные бумаги. Объявление было сделано после того, как президент и первая леди Мелания Трамп запустили свои мем-монеты за несколько дней до инаугурации.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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