«Киевстар» близится к косвенному выходу на американский фондовый рынок

Компания Veon Ltd., материнская компания крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар», близится к завершению соглашения о слиянии с Cohen Circle. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» сообщил президент «Киевстара» Александр Комаров.

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Это слияние является частью предварительного процесса к косвенному выходу компании на IPO (первичное публичное размещение акций) на американском фондовом рынке.

Следующие шаги: проспект эмиссии, роуд-шоу и поиск инвесторов

После заключения соглашения компания сосредоточится на подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг, проведении роуд-шоу (презентаций для потенциальных инвесторов), а также на решении ключевых организационных вопросов. К ним относятся выбор оптимальной структуры компании, определение юрисдикции, проведение оценки активов, поиск инвесторов и организация встреч с ними.

Сложный процесс, требующий согласований

По словам Комарова, процесс подготовки к IPO сложный и многоэтапный, и требует получения ряда согласований. В частности, уже получено одобрение от владельцев облигаций компании.

Идея IPO «Киевстара»: три года обсуждений и катализатор от Shah Capital

Идея выхода «Киевстара» на фондовый рынок обсуждается уже около трех-четырех лет, отметил президент компании. «Значительным катализатором этого процесса стало открытое письмо от миноритарного акционера Shah Capital», — добавил он.

От локальных бирж в США: эволюция планов

Первоначально компания рассматривала возможность размещения акций на локальных фондовых биржах — в Казахстане, Пакистане и Украине.