За 2024 год с заводов Евросоюза на экспорт отправилось 4,55 млн авто на 154,7 млрд евро, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), сообщает Укравтопром.
ЕС в прошлом году заработал на экспорте легковых автомобилей почти 155 миллиардов евро
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В прошлом году в ЕС было произведено 11,4 млн легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в 2023 году.
Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС:
- Германия — 3,94 млн ед.
- Испания — 1,87 млн ед.
- Чехия — 1,45 млн ед.
Экспорт
Наибольшее количество легковушек было экспортировано в:
- Великобритании — почти 1,253 млн ед. на 33,3 млрд евро.
- США — 749,2 тыс. ед. на 38,5 млрд евро.
- Турции — 579,8 тыс. ед. на 11,9 млрд евро.
Импорт
В то же время импорт легковых автомобилей стоил Евросоюзу 73,2 млрд евро.
На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн авто (-5%).
Крупнейшие страны-поставщики легковых автомобилей в ЕС:
- Китай — 748,5 тыс. ед. (12,6 млрд евро).
- Турция — 542,1 тыс. ед. (9 млрд евро).
- Япония — 498,4 тыс. ед. (11,7 млрд евро).
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