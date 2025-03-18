ЕС в прошлом году заработал на экспорте легковых автомобилей почти 155 миллиардов евро

За 2024 год с заводов Евросоюза на экспорт отправилось 4,55 млн авто на 154,7 млрд евро , что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), сообщает Укравтопром.

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В прошлом году в ЕС было произведено 11,4 млн легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в 2023 году.

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС:

Германия — 3,94 млн ед.

Испания — 1,87 млн ед.

Чехия — 1,45 млн ед.

Экспорт

Наибольшее количество легковушек было экспортировано в:

Великобритании — почти 1,253 млн ед. на 33,3 млрд евро.

США — 749,2 тыс. ед. на 38,5 млрд евро.

Турции — 579,8 тыс. ед. на 11,9 млрд евро.

Импорт

В то же время импорт легковых автомобилей стоил Евросоюзу 73,2 млрд евро.

На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн авто (-5%).

Крупнейшие страны-поставщики легковых автомобилей в ЕС:

Китай — 748,5 тыс. ед. (12,6 млрд евро).

Турция — 542,1 тыс. ед. (9 млрд евро).

Япония — 498,4 тыс. ед. (11,7 млрд евро).

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