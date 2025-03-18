OKX приостановила работу агрегатора DEX, у Standard Chartered снизили прогноз цены Ethereum: что нового

OKX приостановила работу своего агрегатора DEX

Криптовалютная биржа OKX приостановила работу своего агрегатора децентрализованных бирж (DEX) после консультаций с регуляторами.

В заявлении компании говорится, что недавно команда обнаружила «скоординированные усилия Lazarus Group, направленные на злоупотребление дефицитными услугами». Также в OKX заметили увеличение количества атак, направленных на подрыв биржи.

«Этот шаг позволит нам внедрить дополнительные обновления, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления. Мы знаем, что прозрачность является ключевым фактором, поэтому тоже тесно сотрудничаем с блокчейн-исследователями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что уже развернули решение по обнаружению хакерских адресов, а именно:

систему обнаружения адресов хакеров в Web3-агрегаторе DEX;

систему отслеживания последних адресов злоумышленников и блокирование их в системе CEX в режиме реального времени.

В The Block отметили, что решение биржи стало ответом на отчет Bloomberg, в котором отмечалось, что OKX попала под прицел в ЕС из-за своей роли в изломе Bybit. В сообщении говорилось, что сервис OKX использовался для отмывания части украденных во время взлома Bybit средств.

Криптофонды зафиксировали пятую подряд неделю оттока

С 8 по 14 марта отток из криптовалютных инвестфондов составил $1,69 млрд. после $876 млн. в предыдущий отчетный период. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Негативная динамика продлилась пятую неделю подряд. За этот период клиенты забрали из продуктов $6,44 млрд. С начала года результат остается положительным — в размере $912 млн.

В инструментах на базе первой криптовалюты отток увеличился с $756 млн до $978 млн, за последние пять недель — до $5,4 млрд.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели из продуктов $838,3 млн. Негативная динамика продлилась пятую неделю подряд.

Из структур, позволяющих открывать шорт по цифровому золоту, клиенты забрали $3,6 млн (ранее $19,8 млн).

В Ethereum-фондах темпы оттока усилились с $89,2 млн до $176 млн.

Поступления в инструменты на основе XRP замедлились с $5,6 млн. до $1,8 млн.

В фондах на базе Solana и Sui приток сменился оттоком в размере $2,2 млн и $0,6 млн соответственно.

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У Standard Chartered снизили прогноз цены Ethereum до $4 000

В банке Standard Chartered пересмотрели прогноз по цене Ethereum, снизив ожидаемую стоимость актива с $10 000 до $4 000. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на главу отдела исследований цифровых активов Джеффа Кендрика.

«Ethereum находится на перепутье. Актив все еще доминирует по некоторым показателям, но это постепенно меняется», — заявил Кендрик.

Одной из причин этого является все большее доминирование решений второго уровня. В частности, согласно отчету Standard Chartered, только сеть Base снизила капитализацию Ethereum на $50 млрд.

Этот структурный спад в итоге может остановить рыночные силы, отметил Кендрик. Под этим, в частности, подразумевается значительный рост сектора токенизированных активов реального мира (RWA), где доля сети первого уровня по-прежнему составляет около 80%.

Однако в краткосрочной перспективе разворот динамики возможен только при прямом вмешательстве.

«Активное изменение коммерческого направления со стороны Ethereum Foundation, например введение налога на L2-решения, может обеспечить достижение этой цели сейчас», — говорится в сообщении.

Согласно отчету Standard Chartered, соотношение цены Ethereum к стоимости биткоина, вероятно, упадет до 0,015 BTC, что является минимумом с 2017 года.

ЦБ Южной Кореи не собирается создавать биткоин-резерв

Банк Кореи заявил, что вопрос создания стратегического биткоин-резерва никогда не рассматривался. Об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом, регулятор ответил на письменный запрос члена Комитета по планированию и финансам Национальной ассамблеи Ча Гю Гина. Последний обратился в центробанк на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом соответствующего указа.

«К вопросу включения биткоина в валютные резервы следует подходить с максимальной осторожностью», — говорится в официальном ответе центробанка.

Регулятор заявил, что никогда не рассматривал эту возможность. Более того, он не планирует изменять состав резервов в ближайшей перспективе.

В качестве причин Банк Кореи сослался на высокую волатильность первой криптовалюты и рекомендации Международного валютного фонда (МВФ).

В них говорится, что активы, включенные в резерв, должны быть ликвидными, свободно торгуемыми на открытом рынке, номинированными в конвертируемой валюте и иметь высокий рейтинг.

В заявлении центробанк сослался на то, что подобную возможность рассматривают в Чехии и Бразилии. В то же время, Европейский центральный банк, а также регуляторы в Швейцарии и Японии выступили против, резюмировали в Банке Кореи.