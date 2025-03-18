Падение акций Tesla вдвое принесло $16 миллиардов прибыли инвесторам, игравшим на понижение

Хедж-фонды, производившие ставки на падение акций Tesla, получили прибыль в размере 16,2 миллиарда долларов США. Это стало возможным благодаря тому, что стоимость компании Илона Маска за последние три месяца снизилась вдвое. Об этом пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Трейдеры, зарабатывающие на падении цен акций (шортселлеры), зафиксировали значительные бумажные прибыли с момента закрытия торгов 17 декабря, сообщает поставщик финансовой информации S3 Partners. За этот период рыночная капитализация Tesla сократилась более чем на 700 миллиардов долларов, что привело к уменьшению состояния Илона Маска более чем на 100 миллиардов долларов.

Одной из причин снижения продаж электромобилей Tesla в Европе стали публичные заявления генерального директора компании Илона Маска по поводу европейской политики, в частности, его поддержка ультраправых партий.

Комментарий Пера Лекандера: «Маск оказался не на той стороне своей целевой аудитории»

«Tesla обладала очень высокой ценностью бренда, и Илон сумел полностью ее уничтожить», — заявил Пер Лекандер, управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition с активами в 1,5 миллиарда долларов. «Маск оказался не на той стороне своей целевой аудитории. Тесла покупают не люди в ковбойских сапогах».

JPMorgan снижает прогнозную цену акций Tesla

На прошлой неделе инвестиционный банк JPMorgan снизил прогнозную цену акций Tesla на конец года со 135 до 120 долларов. «Нам трудно припомнить что-то подобное в истории автомобильной индустрии, когда бренд потерял так много ценности так быстро», — говорится в отчете банка. В понедельник акции Tesla закрылись на уровне 238,01 доллара.

Результаты четвертого квартала 2024 разочаровали инвесторов, поскольку финансовые показатели компании не оправдали ожиданий. На прошлой неделе Tesla также предупредила представителя правительства США в письме, что торговая война, инициированная Дональдом Трампом, может привести к введению соответствующих тарифов, что, в свою очередь, увеличит стоимость производства автомобилей Tesla в США.

Tesla и шортселлеры: история противостояния

Tesla долгое время была одной из самых популярных компаний среди шортселлеров на американском фондовом рынке. В 2020 году объем коротких позиций по акциям Tesla достигал около 300 миллионов акций.

Однако стремительный рост акций компании более чем на 1500% в 2020—2021 годах привел к значительным убыткам для большинства шортселлеров. Однако некоторые инвесторы продолжали считать, что оценка Tesla значительно завышена и не соответствует ее экономическим показателям.