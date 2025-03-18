Украинский экспорт в январе сократился на более чем 10%

В январе 2025 года Украина экспортировала товаров на $3,18 млрд, что на 11,5% меньше, чем в январе 2024 года. В то же время, импорт вырос на 8,2% и составил $5,5 млрд. Об этом сообщает Госстат, передает «Укрифнорм».

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Что известно

Отмечается, что отрицательное сальдо внешней торговли в первый месяц года достигло $2,33 млрд, тогда как в прошлом году этот показатель составил $1,5 млрд. Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился до 0,58 (год назад — 0,71).

Среди выросших категорий выделяются электрические машины (+13,1%). В то же время, Украина сократила поставки черных металлов на 20,2%, зерновых — на 17,4%, жиров и масел — на 8,5%.

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Импорт рос преимущественно кем/чем электрических машин (+80,9%) и энергоресурсов, в том числе нефти и продуктов ее переработки (+20,7%).