Moody's снизило кредитный рейтинг Volkswagen к B-категории

Рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг эмитента Volkswagen с A3 до Baa1, объяснив это проблемами, с которыми столкнулась автомобильная промышленность, и инвестиционными потребностями немецкой компании, пишет Лига.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доходы Volkswagen

В прошлом году доходы автомобильного подразделения Volkswagen снизились на 1%, а доходность — на 5,7%. Свободный денежный поток вообще стал отрицательным.

Новое руководство Volkswagen, пришедшее в 2022 году, инициировало стратегические изменения для сохранения конкурентоспособности. При успешном выполнении они смогут улучшить прибыльность компании в 2026—2027 годах.

Ключевым элементом новой стратегии станет партнерство с производителями электромобилей XPeng и Rivian. Сотрудничество с Rivian, в частности, направлено на улучшение разработки программного обеспечения и означает отказ от убыточного внутреннего подразделения CARIAD.

Читайте также: Прибыль Volkswagen за год упала на 15%

Первый автомобиль на платформе Rivian под названием ID1 ожидается в 2027 году.

Планируется также значительное сокращение расходов в Германии, которое позволит Volkswagen сэкономить минимум 1 млрд евро в 2025 году. Среднесрочная цель — экономия 4 миллиардов евро в год в 2027—2028 годах.

Компания обладает очень хорошей ликвидностью, что дает ей время для внедрения стратегических изменений.

Рейтинг Volkswagen также поддерживается сильными позициями как второго по величине мирового автопроизводителя, сильной географической и брендовой диверсификацией и низким уровнем долга.

«Хотя мы положительно оцениваем недавно внедренные руководством меры по повышению эффективности, значительные рыночные вызовы делают маловероятным постоянное восстановление скорректированной маржи EBITA по методологии Moody's до уровня 7% в течение следующих 12−18 месяцев. Несмотря на то, что кредитный профиль Volkswagen получает преимущества от масштаба компании прибыльности по сравнению с конкурентами, имеющими рейтинг категории A, в последнее время увеличился», — говорится в сообщении агентства.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут.