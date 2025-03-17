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17 марта 2025, 14:12 Читати українською

Золото держится недалеко от максимума в ожидании заседания ФРС

В понедельник золото торгуется в плюсе, удерживаясь неподалеку от рекордных максимумов, отмеченных на прошлой неделе за пределами отметки $3 000, пишет Reuters. Внимание рынка переключается на заседание ФРС, которое состоится на этой неделе.

В понедельник золото торгуется в плюсе, удерживаясь неподалеку от рекордных максимумов, отмеченных на прошлой неделе за пределами отметки $3 000, пишет Reuters.
Фото Pixabay

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Торги

По состоянию на 11:54 спотовая цена выросла на 0,39% до $2 996 за унцию. В пятницу цены достигли рекордного уровня в $3 005 на фоне геополитической неопределенности. Фьючерсы подросли в пределах 0,1% до $3 003 после пятничного рывка к рекорду на отметке $3 017.

«Ожидаем, что цены будут двигаться по аналогичной траектории с покупкой на провалах, поскольку торги по принципу FOMO (страх упустить возможность) поддерживают рынок. Короче говоря, мы будем удивлены, если не увидим уровень $3 150 в ближайшие месяцы», — отметил независимый аналитик Росс Норман.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что «нет никаких гарантий» того, что в США не наступит рецессия, что усиливает опасения инвесторов относительно грядущего экономического спада из-за торговой политики президента США.

«В краткосрочной перспективе мы признаем, что рынок перешел в технически перекупленное состояние, но полагаем, что преобладающее настроение среди инвесторов остается осторожным в отношении акций США и уверенным в отношении золота», — написали аналитики UBS.

Детали

На прошлой неделе американские фондовые рынки сильно упали на фоне нарастающей неопределенности, вызванной угрозами тарифов против крупнейших торговых партнеров США. Теперь рынки ждут заседание ФРС в среду в поисках информации о дальнейшем направлении процентных ставок. Ожидается, что ЦБ оставит ставки без изменения после снижения на 100 базисных пунктов с сентября.

Спотовое серебро подешевело на 0,2% до $33,71 за унцию, платина осталась стабильной на уровне $993,01, а палладий вырос на 0,5% до $969,78.

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Источник: Минфин
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