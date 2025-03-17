Налоговый
Налоговый комитет никогда не пропустит повышение налогов для ФОПов — Железняк
Налоговый
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Что известно
«Не знаю, кто там в Правительстве решил что хочет поднимать налоги на ФОП до 18%… думаю это несерьезно. Но скажу, что ноль на это шансов! Наш налоговый Комитет это никогда не пропустит. Не только я, но и, убежден, коллеги из Слуги никогда не проголосуют», — написал.
Он советует посмотреть на то, как миллиарды спускаются правительством на махровый популизм в стиле «1000 Зеленского/кэшбек» или коррупционный идиотизм по закупке российского ядерного хлама.
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Напомним
Ранее РБК-Украина со ссылкой на Отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году сообщили о том, что планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФЛП и повысить налоги.
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Комментарии - 3
«не пропустили», хотя это
не налог, а всего-лишь «сбор»…