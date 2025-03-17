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17 марта 2025, 11:54 Читати українською

Налоговый комитет никогда не пропустит повышение налогов для ФОПов — Железняк

Налоговый Комитет В Р никогда не пропустит повышение налогов для ФОП. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Налоговый Комитет В Р никогда не пропустит повышение налогов для ФОП.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Не знаю, кто там в Правительстве решил что хочет поднимать налоги на ФОП до 18%… думаю это несерьезно. Но скажу, что ноль на это шансов! Наш налоговый Комитет это никогда не пропустит. Не только я, но и, убежден, коллеги из Слуги никогда не проголосуют», — написал.

Он советует посмотреть на то, как миллиарды спускаются правительством на махровый популизм в стиле «1000 Зеленского/кэшбек» или коррупционный идиотизм по закупке российского ядерного хлама.

Читайте также: Правительство планирует повысить налоги для ФОП — детали

Напомним

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году сообщили о том, что планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФЛП и повысить налоги.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
17 марта 2025, 12:04
#
Та вони не можуть не пропустити, вони можуть рекомендувати не голосувати, але це справа залу…
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0
ESP3
ESP3
17 марта 2025, 12:24
#
Вы это, определитесь. Что бы я тоже либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 марта 2025, 12:35
#
Ну да, военный сбор ведь
«не пропустили», хотя это
не налог, а всего-лишь «сбор»…
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