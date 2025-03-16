792 км на одном заряде: Mercedes-Benz представила новое поколение CLA (фото)

Mercedes-Benz расширила линейку электромобилей, представив полностью электрический CLA. Немецкая компания утверждает, что разработала CLA для изменения впечатлений от электромобиля, сообщает arenaev.

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Mercedes-Benz CLA станет началом совершенно нового семейства автомобилей, включающего как электрические, так и гибридные модели, но именно электроверсия будет флагманом этого направления.

Характеристики

Несмотря на компактные размеры новый CLA получил впечатляющий запас хода — до 792 км на одном заряде. Но эта цифра актуальна для версии с большим аккумулятором на 85,5 кВт-ч (NMC). Также будет вариант с меньшей батареей на 58 кВт-ч (LFP), но пока Mercedes не сообщает о его запасе хода.

На старте продаж Mercedes-Benz представит две модели CLA:

CLA 250+ — заднеприводная версия с двигателем мощностью 200 кВт (272 л.с.), которая разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.

CLA 350 4MATIC — полноприводная версия с двигателями совокупной мощностью 260 кВт (353 л.с.), которая ускоряется до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Максимальная скорость обеих моделей ограничена электроникой на уровне 210 км/ч.

Автомобиль основан на 800-вольтовой архитектуре. Новая батарея поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 320 кВт, что позволяет прибавить 325 км пробега всего за 10 минут зарядки.

Это один из наиболее энергоэффективных электромобилей благодаря низкому аэродинамическому сопротивлению и двухступенчатой коробке передач.

Первая передача используется для движения на низких скоростях в городе, а при повышении скорости CLA автоматически переключается на вторую передачу, что улучшает эффективность на трассе.

Это особенно важно, ведь именно на высоких скоростях электромобили, как правило, теряют много энергии. Кажется, компания нашла простое, но эффективное решение.

В основе нового CLA лежит операционная система Mercedes-Benz (MB.OS), делающая его самым умным автомобилем в истории бренда. Новая система оснащена искусственным интеллектом и превращает автомобиль в суперкомпьютер, постоянно подключенный к облаку и способный получать обновления по воздуху.

Mercedes обещает, что CLA будет оставаться актуальной в течение многих лет, получая улучшение для всего — от мультимедиа до систем помощи водителю.

Четвертое поколение системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) интегрирует ИИ от Microsoft и Google. Новый экран MBUX Superscreen, построенный на высокопроизводительных чипах от Unity, показывает информацию и приложения в формате, похожем на смартфон.

Виртуальный ассистент MBUX работает на базе генеративного искусственного ума. Помощник использует ChatGPT и Google Gemini и может отвечать на навигационные вопросы, предоставлять информацию о достопримечательностях и даже реагировать на эмоции.

Навигация осуществляется с помощью Google Maps. Кроме того, благодаря ИИ навигация Mercedes-Benz планирует самые эффективные маршруты, включая остановки для зарядки.

Mercedes-Benz CLA оснащен системой MB.DRIVE, включающей современные функции помощи водителю, такие как DISTRONIC Distance Assist (адаптивный круиз-контроль) и Lane Change Assist (ассистент смены полосы движения), что повышает безопасность на дороге.

Цены

Версия CLA 250+ будет стартовать в продаже от 50 000 евро, а CLA 350 4MATIC обойдется дороже — около 60 000 евро.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года компания Mercedes-Benz представила электрический G-Wagen.

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