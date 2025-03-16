В 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в общей сложности 51,2 млрд грн военного сбора, а за первые два месяца 2025 года — уже 22,1 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
В налоговой рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 грн военного сбора», — говорится в сообщении.
За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.
В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:
- основная часть — 19,1 млрд грн поступила от доходов физических лиц;
- от физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) поступило 1,36 млрд грн;
- от юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (III группа) — 30,1 млн грн;
- от физических лиц по результатам годового декларирования — 273 млн грн;
- от размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и по начислениям на социальные выплаты — 1,37 млрд грн.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов, в частности военного сбора.
Налоговые изменения начали действовать с 1 января 2025 года.
Как изменились налоги
- Военный сбор подняли с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог остался без изменений.
- Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.
- Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФОП и юрлица).
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1