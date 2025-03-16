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16 марта 2025, 10:37 Читати українською

В налоговой рассказали, сколько миллиардов военного сбора получил бюджет с начала года

В 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в общей сложности 51,2 млрд грн военного сбора, а за первые два месяца 2025 года — уже 22,1 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В 2024 году налогоплательщики перечислили в бюджет в общей сложности 51,2 млрд грн военного сбора, а за первые два месяца 2025 года — уже 22,1 млрд грн.
Фото: НБУ

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«По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2024 году в бюджет поступило 51 198 465,34 грн военного сбора», — говорится в сообщении.

За первые два месяца 2025 года объем поступлений военного сбора составляет 22,1 млрд грн, что на 16,1 млрд грн или в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было уплачено 5,99 млрд грн.

В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:

  • основная часть — 19,1 млрд грн поступила от доходов физических лиц;
  • от физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы) поступило 1,36 млрд грн;
  • от юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (III группа) — 30,1 млн грн;
  • от физических лиц по результатам годового декларирования — 273 млн грн;
  • от размещения ОВГЗ (в том числе физическими лицами) и по начислениям на социальные выплаты — 1,37 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов, в частности военного сбора.

Налоговые изменения начали действовать с 1 января 2025 года.

Как изменились налоги

  • Военный сбор подняли с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог остался без изменений.
  • Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.
  • Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФОП и юрлица).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
parseval
parseval
16 марта 2025, 12:56
#
Було б доречніше це робити по результатам першого кварталу, а не…двох місяців. Чи треба було відрапортувати про досягнення терміново?
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