Союзники Украины согласились усилить экономическое давление на россию — Сталмер

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2025, 10:03 Читати українською

Союзники Украины согласились усилить экономическое давление на россию — Сталмер

Около 25 лидеров стран-союзников согласились в субботу продолжать усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы вынудить путина сесть за стол переговоров и закончить войну против Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции после виртуальной встречи с международными лидерами, сообщает Bloomberg.

Около 25 лидеров стран-союзников согласились в субботу продолжать усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы вынудить путина сесть за стол переговоров и закончить войну против Украины.
Фото: facebook.com/KeirStarmerLabour

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Влияние санкций на российскую экономику было достаточно значительным. Мы не должны недооценивать их уже нанесенный эффект, а ужесточение санкций приведет к еще большему давлению», — сказал Стармер.

Премьер Британии добавил, что западные страны наращивают политический и военный потенциал, и после того, как союзники взяли дополнительные обязательства по помощи Украине после начала полномасштабного вторжения, они переходят в «оперативную фазу» достижения гарантий безопасности.

Он также отметил, что в четверг, 20 марта, военные руководители союзников встретятся для дальнейших переговоров.

«На данный момент очень важно, чтобы мы оказывали максимальное давление на россию», — сказал Стармер, обвинив путина в затягивании принятия прекращения огня.

Конфискация замороженных активов РФ

Также в ходе этой онлайн-встречи обсуждались вопросы конфискации замороженных российских активов для помощи в финансировании обороны Украины. Хотя Стармер снова подчеркнул, что для такого шага есть политические и правовые препятствия.

Читайте также: Совет ЕС согласовал новые пошлины на агропродукцию из россии и беларуси

Что сказали другие

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что европейские страны и их союзники «очень мотивированы» двигаться к миру, и сейчас оптимизма больше двух недель назад.

«Все настроены оказывать давление на боссию. Мяч на стороне рф. Теперь россии нужно показать свои истинные намерения: они действительно хотят миру или это только пустые слова, направленные на затягивание переговоров?» — сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что все страны выразили готовность внести свой вклад в обеспечение мира, но пока преждевременно говорить о практической помощи в миротворческой миссии.

Между тем, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила другим лидерам, что не предусматривает участия своей страны в каких-либо наземных миссиях в Украине.

Лидеры намерены в ближайшее время представить свои предложения Дональду Трампу, которого они стремятся убедить предоставить гарантии безопасности США посредством воздушной поддержки, разведки и наблюдения за рубежом — без необходимости отправки американских войск в состав миротворческих сил.

Онлайн-встреча

В онлайн-встрече лидеров стран по поддержке Украины, состоявшейся 15 марта, приняли участие 29 лидеров государств.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает propodail.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами