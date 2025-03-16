Союзники Украины согласились усилить экономическое давление на россию — Сталмер

Около 25 лидеров стран-союзников согласились в субботу продолжать усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы вынудить путина сесть за стол переговоров и закончить войну против Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции после виртуальной встречи с международными лидерами, сообщает Bloomberg.

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«Влияние санкций на российскую экономику было достаточно значительным. Мы не должны недооценивать их уже нанесенный эффект, а ужесточение санкций приведет к еще большему давлению», — сказал Стармер.

Премьер Британии добавил, что западные страны наращивают политический и военный потенциал, и после того, как союзники взяли дополнительные обязательства по помощи Украине после начала полномасштабного вторжения, они переходят в «оперативную фазу» достижения гарантий безопасности.

Он также отметил, что в четверг, 20 марта, военные руководители союзников встретятся для дальнейших переговоров.

«На данный момент очень важно, чтобы мы оказывали максимальное давление на россию», — сказал Стармер, обвинив путина в затягивании принятия прекращения огня.

Конфискация замороженных активов РФ

Также в ходе этой онлайн-встречи обсуждались вопросы конфискации замороженных российских активов для помощи в финансировании обороны Украины. Хотя Стармер снова подчеркнул, что для такого шага есть политические и правовые препятствия.

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Что сказали другие

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что европейские страны и их союзники «очень мотивированы» двигаться к миру, и сейчас оптимизма больше двух недель назад.

«Все настроены оказывать давление на боссию. Мяч на стороне рф. Теперь россии нужно показать свои истинные намерения: они действительно хотят миру или это только пустые слова, направленные на затягивание переговоров?» — сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что все страны выразили готовность внести свой вклад в обеспечение мира, но пока преждевременно говорить о практической помощи в миротворческой миссии.

Между тем, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила другим лидерам, что не предусматривает участия своей страны в каких-либо наземных миссиях в Украине.

Лидеры намерены в ближайшее время представить свои предложения Дональду Трампу, которого они стремятся убедить предоставить гарантии безопасности США посредством воздушной поддержки, разведки и наблюдения за рубежом — без необходимости отправки американских войск в состав миротворческих сил.

Онлайн-встреча

В онлайн-встрече лидеров стран по поддержке Украины, состоявшейся 15 марта, приняли участие 29 лидеров государств.