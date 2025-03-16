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16 марта 2025, 9:29 Читати українською

США из-за роста цен на яйца просят помощи у Дании

Соединенные Штаты обратились в Данию и другие европейские страны с запросом, могут ли они экспортировать куриные яйца на рынок США, поскольку американцы столкнулись со стремительным ростом цен на этот продукт, сообщает Reuters.

Соединенные Штаты обратились в Данию и другие европейские страны с запросом, могут ли они экспортировать куриные яйца на рынок США, поскольку американцы столкнулись со стремительным ростом цен на этот продукт, сообщает Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСоответствующий запрос пришел от Министерства сельского хозяйства США.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Соответствующий запрос пришел от Министерства сельского хозяйства США. В письме отмечается, что США в конце февраля направили официальные запросы странам-производителям яиц с просьбой предоставить информацию, смогут ли они и готовы ли экспортировать яйца на американский рынок.

«Мы все еще ждем получения дополнительных указаний от Вашингтона относительно следующих шагов, но есть ли у вас оценка количества яиц, которые могут быть поставлены в Соединенные Штаты (при условии, что они отвечают всем требованиям импорта)», — говорится в письме датской яичной ассоциации, посланном в начале марта.

Датская яичная ассоциация заявила, что рассмотрит этот вопрос, но в Европе нет избытка яиц.

«Во всем мире везде ощущается дефицит яиц, потому что потребление растет, и многие производители пострадали от птичьего гриппа», — добавили в ассоциации.

Отметим, что запрос в Данию пришел от США на фоне угроз президента Дональда Трампа ввести экономические санкции, если Дания не передаст контроль над Гренландией Соединенным Штатам.

Цены бьют рекорды

Оптовые цены на яйца в США бьют рекорды, поскольку ускорение вспышки птичьего гриппа среди кур-несушек сокращает поставки.

Трамп пообещал снизить цены на яйца в первый день своего пребывания в должности президента, но в феврале цены выросли на 59% в годовом исчислении.

Читайте также: Из-за птичьего гриппа в США наблюдают рекордный рост цен на яйца

Турция пришла на помощь

В феврале Турция сообщила, что начала экспортировать около 15 000 тонн яиц в Соединенные Штаты.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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