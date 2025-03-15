Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до 40 миллионов евро

Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Общий вклад страны в Фонд возрос до 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Также Канада задекларировала будущий вклад в Фонд в размере 6,7 млн. евро (10 млн. канадских долларов).

Отмечается, что часть нового вклада Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития солнечной генерации.

«Мы благодарим Канаду за постоянную поддержку украинского энергосектора, предоставляемого с первых дней полномасштабного российского вторжения», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины.

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Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года при Секретариате Энергетического Сообщества.

Анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.