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15 марта 2025, 14:06 Читати українською

Нынешняя посевная будет стоить аграриям около 200 миллиардов — эксперт

Нынешняя весенняя посевная кампания будет стоить аграриям около 200 млрд грн. Такой прогноз озвучил генеральный директор «Украинской аграрной конфедерации» Павел Коваль в интервью Украинскому Радио.

Нынешняя весенняя посевная кампания будет стоить аграриям около 200 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Он напомнил, что это уже четвертая весенне-посевная кампания, проводимая Украиной в условиях полномасштабного вторжения.

Эксперт считает, что эта посевная не будет легкой. Из-за погодных условий, которые состояли еще с осени, не удалось досеять по озимому клину, поэтому теперь нужно догонять яровыми. Меньше посеяли и озимого рапса и частично пшеницы, а рожь осталась на том же уровне, хотя ее площади значительно уменьшились.

Нехватка кадров

Да, практически все области начали весенне-полевые работы, говорит Коваль, однако интенсивность зависит от созревания почвы и погодных условий. Обеспеченность материальными ресурсами варьируется по областям, а самая большая проблема, кроме бомбардировок прифронтовых регионов — нехватка кадров.

«Мы чувствуем „голод кадров“. Это мы констатируем уже который год и эта проблема усугубляется, к сожалению. Нигде не возникла проблема с финансированием. Эта кампания скорее всего „перевалит“ где-то 200 миллиардов. Это огромная цифра, которую нужно понимать, из каких ресурсов профинансировать», — отметил Коваль.

Эксперт подчеркнул, что вопрос кредитов на деоккупированных территориях до сих пор не решен системно, а ранее активно рекламируемые программы поддержки сейчас сокращаются, в частности USAID сворачивает некоторые из них, что вызывает ежедневные проблемы.

«Я бы не говорил, что это какие-то кардинальные факторы, которые будут менять наше отношение к посевной кампании, но на них нужно реагировать. Мы реагируем и будем решать», — заверил Коваль.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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