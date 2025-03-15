Совет ЕС согласовал новые пошлины на агропродукцию из россии и беларуси

Совет ЕС принял свою позицию на переговоры с Европейским парламентом по регламенту, который введет пошлины на сельскохозяйственную продукцию, а также на определенные азотные удобрения из россии и беларуси. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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Ожидается, что тарифы снизят доходы от российского экспорта и ограничат способность россии финансировать ее агрессивную войну против Украины.

Ранее, в 2023 году, ЕС уже ввел тарифы против определенных видов аграрной продукции из россии, в частности, зерновых культур, но в то время эти защитные меры охватывали лишь 15% российского аграрного экспорта. После того как будут введены новые тарифы, под их действие подпадает вся аграрная продукция происхождением из россии.

Отмечается, что в 2023 году импорт соответствующих удобрений из россии составил более 25% общего импорта ЕС около 3,6 млн тонн на сумму 1,28 млрд евро.

Эти пошлины призваны уменьшить зависимость от россии и беларуси и увеличить внутреннее производство и поддержать индустрию удобрений ЕС, гарантируя, что россия не получит коммерческой выгоды от продолжения экспорта в Евросоюз.

Они также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран, чтобы создать стабильные поставки удобрений и обеспечить доступность удобрений для европейских фермеров. Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно в течение переходного периода в три года.

После того как Европейский парламент примет свою позицию, Совет Е С будет способен формально принять новые регуляторные правила квалифицированным большинством голосов.