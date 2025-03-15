Национальный банк в течение недели, с 10 по 14 марта, ничего не покупал на межбанковском валютном рынке и продал $545,20 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке $545 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $31,18 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $16,81 млн;
- продал $7 509,63 млн;
- чистая продажа валюты — $7 492,82 млн.
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Источник: Минфин
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