НБУ за неделю продал на межбанке $545 миллионов

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $31,18 млн.

С начала 2025 года НБУ на межбанке:

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