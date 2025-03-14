В пятницу, 14 марта, страны «Большой семерки» (G7) подчеркнули важность создания прочных «механизмов безопасности» для обеспечения режима прекращения огня между Украиной и Россией. Они также предупредили Москву, что в случае отказа от соблюдения режима прекращения огня, на который согласился Киев, на рф будут наложены дополнительные санкции. Об этом сообщает Reuters.
G7 предупредила россию о новых санкциях, если не будет достигнута договоренность о прекращении огня
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Страны «Большой семерки», в состав которых входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, в окончательном проекте заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters, призвали россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях.
Проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, еще нуждается в одобрении министров, сообщили официальные лица G7.
Они подчеркнули, что прекращение огня должно быть неукоснительно соблюдено, и отметили необходимость создания надежных и убедительных механизмов безопасности, гарантирующих способность Украины сдерживать и отражать любые повторные акты агрессии.
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Напомним, что с 12 по 14 марта министры иностранных дел G7 собрались в канадском городе Ла-Мальбе. Канада председательствует в «Большой семерке».
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