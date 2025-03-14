россия обходит санкции, используя криптовалюты для торговли нефтью с Китаем и Индией: источники Reuters

По информации Reuters, ссылающейся на четыре осведомленных источника, россия начала использовать криптовалюты в расчетах за нефть с Китаем и Индией. Это позволяет ему обходить западные санкционные ограничения.

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Легализация криптовалют в международной торговле россией

россия официально разрешила использование криптовалют в международных расчетах, приняв соответствующий закон летом прошлого года. Однако до сих пор не было публичной информации об использовании криптовалюта именно в торговле нефтью.

Биткоин, эфир и стейблкоины: инструменты для конвертации валют

По словам источников издания, некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфир, а также стейблкоины, в частности Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли.

Растущая доля криптовалют в нефтяной торговле

Хотя этот способ расчетов пока составляет небольшую долю от общего объема российской торговли нефтью (которая, по данным Международного энергетического агентства, в 2024 году достигла 192 миллиардов долларов), его использование растет.