По информации Reuters, ссылающейся на четыре осведомленных источника, россия начала использовать криптовалюты в расчетах за нефть с Китаем и Индией. Это позволяет ему обходить западные санкционные ограничения.
россия обходит санкции, используя криптовалюты для торговли нефтью с Китаем и Индией: источники Reuters
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Легализация криптовалют в международной торговле россией
россия официально разрешила использование криптовалют в международных расчетах, приняв соответствующий закон летом прошлого года. Однако до сих пор не было публичной информации об использовании криптовалюта именно в торговле нефтью.
Биткоин, эфир и стейблкоины: инструменты для конвертации валют
По словам источников издания, некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфир, а также стейблкоины, в частности Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли.
Растущая доля криптовалют в нефтяной торговле
Хотя этот способ расчетов пока составляет небольшую долю от общего объема российской торговли нефтью (которая, по данным Международного энергетического агентства, в 2024 году достигла 192 миллиардов долларов), его использование растет.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии