НБУ аннулировал лицензию крупной сети валютных обменников «Аверс»

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме, выданную ООО «Международная финансовая компания «Аверс». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 марта на основании заявления самой компании, сообщает прессслужба НБУ.

Поскольку это была единственная лицензия финансовой компании, НБУ также исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

На начало 2025 года МФК «Аверс» контролировала 111 пунктов обмена валюты в разных регионах Украины, однако по состоянию на 1 марта в реестре НБУ не указан ни один из них.