Компания Новой Почты выходит на рынок электроэнергии: получили лицензию

Компания «Нова-Энерджи», входящая в состав группы компаний NOVA, частью которой является почтовый оператор «Новая почта», получила лицензию на поставку электроэнергии. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

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Получение лицензии позволит «Новой Энердже» не только обеспечивать электроэнергией потребности «Новой почты», но и осуществлять поставки электроэнергии на открытом рынке.

Процесс получения лицензии длился около двух месяцев. Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.