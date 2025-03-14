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14 марта 2025, 10:45 Читати українською

Компания Новой Почты выходит на рынок электроэнергии: получили лицензию

Компания «Нова-Энерджи», входящая в состав группы компаний NOVA, частью которой является почтовый оператор «Новая почта», получила лицензию на поставку электроэнергии. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

Компания «Нова-Энерджи», входящая в состав группы компаний NOVA, частью которой является почтовый оператор «Новая почта», получила лицензию на поставку электроэнергии.

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Получение лицензии позволит «Новой Энердже» не только обеспечивать электроэнергией потребности «Новой почты», но и осуществлять поставки электроэнергии на открытом рынке.

Процесс получения лицензии длился около двух месяцев. Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+44
vbhjckfd
vbhjckfd
14 марта 2025, 11:00
#
Блін, коли вже пролобіюють ринкові тарифи на електроенергію для населення з вільним вибором постачальника?
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0
Я_ __
Я_ __
14 марта 2025, 11:07
#
Петро з 54 квартири третього під`їзду платить ДТЕК, Іван з 10 квартири першого під`їзду платить Нова-Енерджі, так приблизно уявляєш це?)) це було б добре для населення, але занадто багато зайвих рухів для постачальника, тому ніхто таке, швидше за все, не буде робити.

Щодо ринкових тарифів загалом, якщо мова йде про багатоквартирний будинок і всі хочуть обрати іншого постачальника — то такий варіант потенційно можливий, але постачальники можуть палки в колеса вставляти
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0
zephyr
zephyr
14 марта 2025, 11:50
#
Живу в Германии, на улице моей- 4 поставщика электроэнергии, счетчики менять при смене поставщика- не надо, доп оборудование- тоже не надо. Это ведь не газ, где можно за счёт калорийности побрить овец. Другое дело- монополию разрушать, так легко ахметос не сдастся
+
0
Три літри
Три літри
14 марта 2025, 11:24
#
Прямо зараз під час активної фази війни?
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