Компания «Нова-Энерджи», входящая в состав группы компаний NOVA, частью которой является почтовый оператор «Новая почта», получила лицензию на поставку электроэнергии. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.
Компания Новой Почты выходит на рынок электроэнергии: получили лицензию
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Получение лицензии позволит «Новой Энердже» не только обеспечивать электроэнергией потребности «Новой почты», но и осуществлять поставки электроэнергии на открытом рынке.
Процесс получения лицензии длился около двух месяцев. Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Щодо ринкових тарифів загалом, якщо мова йде про багатоквартирний будинок і всі хочуть обрати іншого постачальника — то такий варіант потенційно можливий, але постачальники можуть палки в колеса вставляти