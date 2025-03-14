Швеция выделит Украине $138 миллионов на восстановление и развитие

Швеция предоставит Украине более 1,4 млрд шведских крон ($137,7 млн) для помощи в восстановлении и развитии, а также насущные гуманитарные нужды. Об этом заявил в четверг министр международного развития Швеции Беньямин Дуза, сообщает Reuters.

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По словам Дузы, этот пакет — самая большая программа гражданской помощи Швеции в истории. Он включает поддержку в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение медицинских работников.

«Поддержка Украины — это вопрос солидарности, а также безопасности Швеции. Последние несколько недель были непростыми. Никогда не было очевиднее, что мы больше не можем воспринимать поддержку мира для Украины как должное», — сказал он на пресс-конференции.

По данным Sweden Herald, новая помощь Украине со стороны Швеции финансируется за счет перераспределения бюджета помощи этого года.

Дуза отметил, что общая помощь Швеции Украине составляет 7,8 млрд шведских крон, что соответствует 14% общего бюджета помощи.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце января 2025 года правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной помощи для Украины, который оценивается в 13,5 млрд шведских крон ($1,25 млрд).