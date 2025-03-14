Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией — Зеленский

Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией, это произойдет во время предстоящего визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецкими чиновниками и представителями бизнеса.

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«Важно, что бизнес Турции уже представлен в Украине. Наше государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности, поставки «байракторов», — отметил глава государства.

Он уточнил, что во время встречи обсуждались усилия по приближению справедливого и длительного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины.

«Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана», — заявил Зеленский.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2024 года Кабинет министров одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией, которая была подписана еще в феврале 2022 года.

Соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3−7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2−5 лет для промышленных товаров, 2−10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.