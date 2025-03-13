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13 марта 2025, 11:26 Читати українською

Украина и США сделали шаг: как ответит россия

Делегации Украины и США согласовали свою позицию по прекращению огня на 30 дней. Как на эту инициативу ответит россия, и каковы перспективы заключения мира, рассказал политолог Вадим Денисенко.

Делегации Украины и США согласовали свою позицию по прекращению огня на 30 дней.

Вероятность того, что путин пойдет на 30-дневное перемирие, достаточно высокая. И точно так же, высокая вероятность того, что вместе с соглашением он повторит мантру о российской конституции и необходимости «освобождения» Херсона и Запорожья.

Итак, что мы можем понимать и спрогнозировать сейчас?

1. Сейчас в российском обществе четко сформированы примерно от 30 до 35% ура-патриотов, желающих продолжения войны, и есть 60−70% молчаливого большинства, желающих остановки войны (освобождение Курской области будет для них полной победой).

2. Как минимум половина активных ура-патриотов довольно критически настроены против путина и его режима. Конечно, сейчас у них нет ни субъектности, ни явно выраженного лидера. А их единственная идея — продолжение войны ради будущего величия (чтобы снова не быть униженными). Но в перспективе 7−10 лет (максимальная временная перспектива транзита власти) эта группа не просто не исчезнет, она превратится в весомую политическую группу, которая будет носителем большой обиды (в российских реалиях — пассионарности обиды) на любое решение, кроме полного уничтожения Украины. Не стоит забывать, что путинизм во многом вырос на схожем ресентименте.

3. Очень важно обратить внимание на то, что окружение путина, хотя и абсолютно лояльное к нему, мыслит в категориях транзита власти. И в вопросе дальнейших мирных переговоров выходит из трех составляющих:

  • Как это повлияет на их материальное состояние сейчас.
  • Как это может сказаться на их дальнейшем политическом будущем.
  • Как это повлияет на продолжительность спокойного и счастливого правления путина (этот пункт во многом совпадает с предыдущим, но все же это разные логики: путинская логика вечного правления без провозглашения преемника и логика элит, которые готовятся к транзиту).
  • Из печального для нас: в окружении путина нет никого, кто готов вслух говорить о завершении СВО. В исторических аналогиях, которые я очень не люблю: нет Микояна, выступавшего против решений Хрущева в разгар Карибского кризиса.

Как бы это ни парадоксально ни звучало, главным промоутером мирного соглашения сейчас может быть только путин. Напомню, что национальная идея россии — это «путин должен править как можно дольше и умереть как можно позже в кресле Президента». Он готов идти на это соглашение, если это обеспечит ему долгое и счастливое правление. И потому сейчас многое будет зависеть от того, как себя будет вести окружение: пугать путина разбалансировкой системы (апеллируя к 30% ура-патриотов) или, наоборот, успокаивая его желанием 70% молчаливого меньшинства и пугая вполне реальным обвалом нефтяного экспорта в случае отказа от мира.

Но, при любых обстоятельствах, россия готовится уже не к перемирию, а к переговорам по существу мира. И главные вызовы для нас следующие:

  • россияне будут расторговывать Иран и Северную Корею в обмен на уступки по Украине;
  • россияне повысят финансовые ставки в своем соглашении с американцами (увеличат финансовую привлекательность);
  • россияне попытаются дестабилизировать ситуацию в Украине через определенные информационные вбросы и возможные провокации;
  • россияне могут попытаться провести какие-то теракты под украинским флагом (вероятность минимальная, но нужно быть готовыми к этому).

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Отдельно следует вынести за скобки Китай, который, в случае 30-дневного перемирия, наверное, реально включится в игру. Вариантов этого включения у него два: либо вместе с рф, либо же в двусторонней игре с США.

Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
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