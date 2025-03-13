Эксперты WhatCar определили топ-10 самых надежных компактных кроссоверов на вторичном рынке. Лидером в этом рейтинге стал Mini Countryman 2017−2024 годов выпуска. Надежность Mini Countryman оценивается в 99,7%. Об этом пишет «Укравтопром».
Топ-10 самых надежных компактных кроссоверов на вторичном рынке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Топ-10 моделей компактных кроссоверов по надежности
- Mini Countryman (2017−2024 г. в.) — 99,7% надежности;
- Audi Q2 (2016 г. — н.ч.) — 99,5%;
- Hyundai Kona Hybrid (2017−2023 г. в.) — 98,2%;
- Dacia Duster (2018 г. — н.ч.) — 98,8%;
- Hyundai Kona бенз. (2017−2023 г. в.) — 98,7%;
- Volkswagen T-Roc (2018 г. — н.ч.) — 98,4%;
- Volkswagen T-Cross (2019 г. — н.ч.) — 98%;
- Suzuki Vitara (2015 г. — н.ч.) — 97,7%;
- Honda HR-V (2015−2022 г. в.) — 97,1%;
- Toyota C-HR (2016−2023 г. в.) — 96,8%.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 38 незарегистрированных посетителей.
Комментарии