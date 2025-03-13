Эксперты WhatCar определили топ-10 самых надежных компактных кроссоверов на вторичном рынке. Лидером в этом рейтинге стал Mini Countryman 2017−2024 годов выпуска. Надежность Mini Countryman оценивается в 99,7%. Об этом пишет «Укравтопром».