С начала года штрафы за нелегальное производство топлива уже составляют 11 млн гривен — ГНС

За два месяца этого года налоговая уже провела 690 фактических проверок хозяйствующих субъектов. По их результатам аннулировано 59 лицензий, финансовые санкции составляют 11 млн гривен. Об этом рассказал Глава ГНС Руслан Кравченко.

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Детенизация рынка горючего

«Нелегальные заправки, подпольное производство, манипуляции с чеками и продажа за кэш — это не только проблема государства. От этого страдают и легальные игроки рынка, работающие прозрачно. Ведь речь идет о честной конкуренции и равных условиях для всех. Моя позиция принципиальна: все участники рынка должны работать по закону без схем и уклонения от налогов. Это касается каждого — независимо от масштаба бизнеса», — сказал Кравченко.

ГНС системно отрабатывает также информацию о нелегальных точках розничной продажи горючего. Большие сети часто поднимают вопрос о занижении цен реализации горючего небольшими участниками рынка. Но следует понимать, что их расходы — на логистику, персонал, инфраструктуру — существенно меньше, что позволяет им предлагать более низкие цены.

Отдельный контроль — за расчетами вне кассы. Это касается непроведения сделок через РРО, невыдачи фискальных чеков и нарушений учета товарных запасов.

«Рынок горючего должен работать прозрачно. Действуем решительно, чтобы вывести его из тени», — добавил глава ГНС.