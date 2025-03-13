З початку року штрафи за нелегальне виробництво палива вже становлять 11 млн гривень — ДПС

За два місяці цього року податкова вже провела 690 фактичних перевірок суб'єктів господарювання. За їх результатами анульовано 59 ліцензій, фінансові санкції становлять 11 млн гривень. Про це розповів Голова ДПС Руслан Кравченко.

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Детінізація ринку пального

«Нелегальні заправки, підпільне виробництво, маніпуляції з чеками та продаж за „кеш“ — це не лише проблема держави. Від цього страждають і легальні гравці ринку, які працюють прозоро. Адже йдеться про чесну конкуренцію та рівні умови для всіх. Моя позиція принципова: усі учасники ринку повинні працювати за законом — без схем та ухилення від податків. Це стосується кожного — незалежно від масштабу бізнесу», — сказав Кравченко.

ДПС системно відпрацьовує також інформацію про нелегальні точки роздрібного продажу пального. Великі мережі часто порушують питання про заниження цін реалізації пального невеликими учасниками ринку. Але слід розуміти, що їхні витрати — на логістику, персонал, інфраструктуру — суттєво менші, що й дозволяє їм пропонувати нижчі ціни.

Окремий контроль — за розрахунками поза касою. Це стосується непроведення операцій через РРО, невидачі фіскальних чеків та порушень обліку товарних запасів.

«Ринок пального має працювати прозоро. Діємо рішуче, щоб вивести його з тіні», — додав Голова ДПС.