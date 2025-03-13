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13 марта 2025, 16:16 Читати українською

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы — опрос

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы по их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать ежемесячно деньги. Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы по их квалификации.
Фото: depositphotos

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Рост зарплаты

Одним из факторов, влияющих на уровень удовлетворенности работников, является рост заработной платы в Польше, что делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. В 2025 году по стране повышается как минимальная, так и средняя заработная плата.

С 1 января минимальная зарплата составляет 4626 zł брутто (42 600 грн), а с 1 июля вырастет до 4 825 zł брутто (44 400 грн). После вычета налогов в размере 20% работники будут получать 3 701 zł нетто (34 000 грн) с января и 3 860 zł нетто (35 500 грн) с июля.

В то же время, средняя заработная плата брутто в 2024 году составила 7 874 злотых (72 400 грн), что после налогообложения составила примерно 5 681 злотых нетто (52 300 грн).

В 2025 году прогнозируемая средняя месячная заработная плата в национальной экономике в 2025 году составляет 8 673,00 злотых, что после уплаты налогов составит 6 938,40 злотых (74 780 грн)

Заработная плата в Украине

В Украине средняя зарплата тоже растет третий месяц подряд. Однако в феврале этого года она составляла 23500 грн, что в три раза меньше, чем в Польше.

По словам аналитиков, существенная разница в доходах может стать серьезным вызовом для возвращения украинцев после войны.

Заработная плата является одним из ключевых факторов влияющих на динамику рынка труда и мобильность украинских работников в Польше. Опрос показал, что 23% респондентов меняли работу дважды — это самый большой показатель среди опрошенных. 22% меняли место работы трижды, 17% — один раз, а 9% — четырежды. В то же время 18% украинцев не меняли работу вообще, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворенности условиями труда.

В аналитическом центре сравнили полученные результаты с данными опроса, проведенного в августе 2023 года. Тогда самая большая доля респондентов — 50% — отметили, что ни разу не меняли работу. 25% сменили место работы один раз, 18% — дважды, 8% — трижды, а 4% сообщили о более чем трех сменах работы.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+22
Alek Cristo
Alek Cristo
13 марта 2025, 17:18
#
Я ще більше скажу — в Україні в селах ти і 10к в місяць не зможеш заробити, а в Польщі в будь-якому селі, влаштувавшись на мінімалку можна комфортно жити, бо ціна продуктів в магазині така ж сама, а, можливо, а на акційні споживчі товари нижча.
Звісно, в Польщі потрібно буде платити за оренду житла чималі гроші, але, навіть враховуючи витрату на оренду житла і комуналку — на руках щомісяця залишаються гроші, а не по вуха в боргах, як в Україні
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0
dsf21
dsf21
13 марта 2025, 17:52
#
Те кто были никем 30 лет получили все о чем только можно мечтать. Продукты и жизнь в другом уже селе) Вам не смешно так ображаты своих же громадян?

Вы вроде бы девопс и пишите про какие-то товары по акции и жизнь в селе, смешно ведь) Я среднее звено и никогда не брал какие-то долги по вуха. Если человек и эго труд ценен, то он будет чувствовать себя везде очень хорошо.
+
0
zephyr
zephyr
13 марта 2025, 18:05
#
«Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність і задоволеність умовами праці." — галера, просто, а не стабильность
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