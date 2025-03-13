Группа северокорейских хакеров разработала новую схему мошенничества с видеозвонками. Детали

Группа северокорейских хакеров разработала новую схему мошенничества с видеозвонками. Об этом сообщили несколько сотрудников криптостартапов, пишет incrypted.

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В частности, генеральный директор Web3-компании Ump Labs Ник Бакс рассказал об одном подобном случае. По его словам, звонок совершается с несколькими якобы венчурными инвесторами, которые пишут в чате о проблемах со звуком.

В случае, если жертва подверглась обману, следующим шагом было бы перенаправление ее в другую Zoom-комнату. Ссылка — поддельная, а на новой странице предлагают установить «патч» для устранения проблемы со звуком или видео. Жертва в спешке пытаешься исправить проблему, а после установки «патча» происходит злом.

Ник Бакс добавил, что эта группа хакеров уже украла десятки миллионов долларов и их тактику начинают копировать другие.

Соучредитель игрового блокчейн-стартапа Mon Protocol Джулио Ксилояннис заявил, что он и его партнер попали в мошенническую ситуацию. По его словам, во время звонка мошенник представился как член команды Story Protocol.

В конце встречи злоумышленник попросил использовать Zoom. После перехода по ссылке появились якобы проблемы со звуком, а Ксилояннису предложили установить подозрительное программное обеспечение для устранения неполадок. Впоследствии на встрече появились другие партнеры, что вызвало беспокойство у представителя Mon Protocol.

Об аналогичной ситуации также рассказал соучредитель стартапа Stably Дэвид Чжан.