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13 марта 2025, 13:32 Читати українською

Intel назначила нового гендиректора. Акции компании отреагировали стремительным ростом

Американский технологический гигант Intel объявил о назначении Лип-Бу Тана на должность генерального директора, ставящего целью стабилизировать ситуацию после отставки предыдущего гендиректора Пета Хелсингера. Тан начнет выполнять свои обязанности с 18 марта.

Американский технологический гигант Intel объявил о назначении Лип-Бу Тана на должность генерального директора, ставящего целью стабилизировать ситуацию после отставки предыдущего гендиректора Пета Хелсингера.
Фото: Intel

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Он сменит временных согенеральных директоров Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус, исполнявших обязанности с декабря 2024 года после увольнения Гелсингера.

Тан также вернется в совет директоров Intel после того, как покинул его в августе 2024 года.

Отмечается, что Тан является давним инвестором в технологии и уважаемым руководителем с более чем 20-летним опытом работы в сфере полупроводников и программного обеспечения, а также имеет глубокие отношения с Intel.

С 2009 по 2021 год он занимал должность генерального директора Cadence Design Systems, разрабатывающего программное обеспечение для ведущих производителей чипов, включая Intel.

«Во время его работы в должности генерального директора Cadence удвоила свой доход, увеличила операционную маржу и обеспечила повышение курса акций более чем на 3 200%», — говорится в сообщении.

Он также является управляющим партнером-основателем венчурного фонда Walden Catalyst Ventures и главой инвестиционной компании Walden International, специализирующейся на венчурном капитале в области технологий.

Рост акций

После объявления о назначении нового гендиректора Intel, акции компании в ходе расширенных торгов в среду, 12 марта, выросли на 12%. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики одобрили назначение нового гендиректора, которое, по их словам, вероятно принесет определенную стабильность производителю чипов. Следует отметить, что акции компании упали на 60% в 2024 году.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года акции Intel выросли на 16% после сообщения о возможном разделении в результате соглашения с участием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Broadcom.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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