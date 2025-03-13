В Украине вырос спрос на гибридные авто: какие модели покупали

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Какие авто выбирают украинцы

Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (324 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (76 ед.). Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (62 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (57 ед.)

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Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 ед.) и Toyota Camry (37 ед.).