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13 марта 2025, 11:11 Читати українською

Китай объявил о крупнейшем в истории выпуске гособлигаций

Китайское правительство анонсировало рекордную сделку по размещению двухлетних облигаций на фоне усиливающейся распродажи на долговом рынке. Министерство финансов планирует выпустить бонды на 167 миллиардов юаней ($23 млрд) двухлетних государственных бондов в пятницу 14 марта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Китайское правительство анонсировало рекордную сделку по размещению двухлетних облигаций на фоне усиливающейся распродажи на долговом рынке.
Фото: depositphotos

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Что известно

Этот шаг может стать серьезным испытанием для китайского долгового рынка. Любые признаки слабого спроса на аукционе могут ускорить падение, которое уже привело к росту базовой доходности до максимума в этом году, пишет издание.

Доходность бумаг резко выросла из-за нежелания Народного банка Китая смягчать денежно-кредитную политику.

Доходность двухлетних государственных облигаций достигла в понедельник самого высокого уровня с октября прошлого года — 1,5%. Она выросла примерно на 50 базисных пунктов с начала января. Это может отпугнуть инвесторов от покупки облигаций из-за опасений дальнейших убытков. Доходность 30-летних государственных облигаций выросла на пять базисных пунктов — до 2% годовых.

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Фонды усилили продажу китайских государственных облигаций во вторник. Это ускорило рост доходности суверенных облигаций, сообщают участники рынка.
«Еще рано говорить, что результат аукциона будет очень плохим», — заявил старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Чжаопэн Син. В любом случае результат аукциона станет индикатором настроений на рынке, добавил он.

Народный банк Китая воздерживается от снижения процентной ставки или обязательных резервов банков с сентября прошлого года. Он также приостановил покупку государственных облигаций в первые два месяца текущего года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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