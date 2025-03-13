Безработица в ОЭСР в январе упала до исторического минимума в 4,8%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в январе опустилась до 4,8% по сравнению с 4,9% по итогам пяти предыдущих месяцев подряд, говорится в сообщении ОЭСР.

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Детали

Этот уровень является историческим минимумом, который впервые был зафиксирован в марте 2023 года.

В девятнадцати странах безработица в январе не изменилась относительно предшествующего месяца. Рост был отмечен в трех государствах, снижение — в одиннадцати.

В пяти странах безработица находится ниже 3% (Япония, Израиль, Мексика, Польша и Чехия). Двухзначный показатель зафиксирован только в Испании (10,7%).

Количество безработных в ОЭСР в позапрошлом месяце сократилось до 34,017 млн человек по сравнению с 34,346 млн человек в декабре.

Безработица среди женщин опустилась до 5,1% с 5,2%, среди мужчин — до 4,6% с 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) уменьшился до 10,9% с 11% в декабре.

Созданная в 1961 году ОЭСР является организацией экономически развитых стран мира, включает 38 государств.