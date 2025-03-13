Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, выплатила $10 млрд в виде авторских отчислений музыкантам и звукозаписывающим компаниям в течение 2024 года.
Spotify выплатила роялти на сумму $10 млрд в 2024 году
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как говорится в отчете компании, размер выплат вырос в 10 раз по сравнению с 2014 годом, когда роялти составили $1 млрд. С момента запуска сервиса в 2008 году Spotify выплатила правообладателям $60 млрд.
Это первый подробный отчет компании, в котором указаны конкретные суммы выплат, отмечает MarketWatch.
Ранее некоторые музыканты критиковали Spotify, отмечая, что ее гонорары не являются достаточной компенсацией. В частности, из-за этого Тейлор Свифт в 2014 году разорвала отношения с компанией и удалила свою дискографию с ее платформы.
Акции Spotify растут на 4,2% на торгах в Нью-Йорке в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем вдвое, до $102,1 млрд.
Напомним
«Минфин» писал, что в 2023 году CEO Spotify получил $345 млн. Ни один артист на платформе не заработал столько своей карьеры. Артисты в Spotify получают примерно $0,003 за одно прослушивание песни.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии