Дефицит бюджета США превысил $1 трлн в первый месяц президентства Трампа

В первый месяц президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США превысил $1 триллион, несмотря на то, что текущий фискальный год еще не достиг своей половины. Об этом сообщает CNBC.

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Что известно

В феврале дефицит составил более $307 миллиардов, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с январем и на 3,7% по сравнению с февралем 2024 года.

Государственные расходы США немного сократились в месячном исчислении, хотя они все еще значительно опережают доходы, согласно заявлению министерства финансов в среду.

Чистые расходы на финансирование государственного долга в размере $36,2 трлн снизились до $74 млрд за месяц. Однако общие чистые процентные платежи с начала года выросли до $396 млрд.

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Трамп с начала своего президентства делает акцент на улучшении финансового положения страны, создав Департамент правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска.

В то же время Трамп хочет продлить действие Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест, инициированного во время его первого президентства, хотя это решение может добавить $3,3 трлн к дефициту в течение следующего десятилетия.