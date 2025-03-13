В первый месяц президентства Дональда Трампа дефицит бюджета США превысил $1 триллион, несмотря на то, что текущий фискальный год еще не достиг своей половины. Об этом сообщает CNBC.
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн в первый месяц президентства Трампа
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Что известно
В феврале дефицит составил более $307 миллиардов, увеличившись почти в 2,5 раза по сравнению с январем и на 3,7% по сравнению с февралем 2024 года.
Государственные расходы США немного сократились в месячном исчислении, хотя они все еще значительно опережают доходы, согласно заявлению министерства финансов в среду.
Чистые расходы на финансирование государственного долга в размере $36,2 трлн снизились до $74 млрд за месяц. Однако общие чистые процентные платежи с начала года выросли до $396 млрд.
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Трамп с начала своего президентства делает акцент на улучшении финансового положения страны, создав Департамент правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска.
В то же время Трамп хочет продлить действие Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест, инициированного во время его первого президентства, хотя это решение может добавить $3,3 трлн к дефициту в течение следующего десятилетия.
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Комментарии - 1
Класно, і що?
Хто завадить США надрукувати цей трильйон, МВФ може? так США самі собі МВФ і класти хотіли на всіх. як під час ковіду кілька трильйонів вкину в свою економіку і ніхто не пікнув.
Приклади фінансових світових криз, коли де факто дефолту в США не було, але були відверто скрутні часи — не підходять сюди, бо США тоді ще не мали статус гегемона в світі як сьогодні мають.
Тому в США ніколи не буде дефолту, якщо замість США стане світовою економікою № 1 інша країна і валюта цієї країни буде світовою резервною — то ця країна аналогічно ніколи не зможе оголосити дефолт, бо ви друкуєте те, чим ви розплачуєтесь по зовнішнім зобов`язанням, а вся валюта нині фіатна і ні до чого не прив`язана, подякуємо дяді Діксону)) відтак можна друкувати хоч трильярд (тисяча трильйонів) доларів