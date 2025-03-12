Лагард предупредила о росте инфляции в еврозоне

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в среду, что экономика еврозоны сталкивается с исключительными шоками из-за торговых, оборонных и климатических проблем, которые повышают риск более устойчивого роста цен в регионе. Об этом пишет Reuters.

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Детали

Эти факторы делают невозможным для ЕЦБ сигнализировать о намерениях в политике, но вынуждают банк усилить внимание к целевому уровню инфляции в 2% и определить, как он реагирует на различные шоки, заявила Лагард в своей речи во Франкфурте.

С июня ЕЦБ шесть раз снижал процентные ставки, но на прошлой неделе не дал четких намеков на будущую политику, оставив рынки в состоянии неопределенности на фоне вызовов со стороны торговой политики администрации Трампа.

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«Наши ожидания действительно были разрушены за последние годы, и особенно за последние несколько недель», — заявила Лагард. «Мы наблюдали политические решения, которые были бы немыслимы всего несколько месяцев назад».

Фрагментация торговли, вероятно, приведет к более значительным и разрушительным изменениям цен и, в принципе, может, как и дополнительные расходы на оборону, привести к более высокой инфляции.

Но также существует риск, что такие шоки будут нейтрализовывать друг друга и устранять ценовое давление, утверждает она.

Ключевой вопрос для ЕЦБ заключается в том, что инфляция реагирует несоразмерно сильнее на крупные шоки, чем на мелкие, и такие масштабные потрясения могут сделать инфляцию более устойчивой.

Лагард не предложила конкретного решения этих проблем, но отметила, что ЕЦБ должен быть прозрачен в своих намерениях.

Банк не может обещать сохранять инфляцию на уровне 2% постоянно и не может дать конкретные указания о том, куда движется политика.

Но банк должен выстраивать политику так, чтобы инфляция всегда стремилась к 2% в среднесрочной перспективе, и должен определить свою так называемую функцию реакции, чтобы компании и домохозяйства всегда знали, как конкретный шок повлияет на политику.

«Мы можем быть ясны в отношении нашей функции реакции, и в частности в том, как на нас могут влиять изменяющиеся обстоятельства и на какие данные мы будем обращать внимание», — сказала она.