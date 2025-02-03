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3 февраля 2025, 15:16 Читати українською

Инфляция в еврозоне ускорилась в январе до 2,5%

В январе потребительские цены в странах еврозоны выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно предварительному отчету статистического управления Европейского Союза. Это означает, что инфляция ускорилась по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составляла 2,4%, и достигла максимума с июля прошлого года.

В январе потребительские цены в странах еврозоны выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно предварительному отчету статистического управления Европейского Союза.
Фото: depositphotos

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Рост инфляции

Аналитики, согласно консенсус-прогнозу, ожидавшие, что темпы роста цен останутся на уровне декабря, ошиблись в своих прогнозах.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, что соответствует уровню декабря. Однако эксперты в среднем предсказывали рост в 2,6%.

По предварительным данным, в январе увеличение стоимости услуг составило 3,9%, что немного ниже декабрьского показателя в 4%. В то же время, рост цен на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия замедлился до 2,3% с 2,6%.

Продукция промышленного производства подорожала на 0,5%, как и в декабре, а энергоресурсы подорожали на 1,8%, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

В то же время потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, в то время как в декабре было зафиксировано их повышение на 0,4%.

Окончательные данные об инфляции за январь будут опубликованы 24 февраля.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
3 февраля 2025, 15:36
#
Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.
«На сьогодні немає жодної країни у світі, яка б виробляла на своїй території всю продукцію для внутрішнього ринку. Коли ми дивимося за локалізацією розміщення виробництв, то США на внутрішні потреби власним виробництвом перекривають десь 30−35%. Можу сказати, проти чого виступає Трамп. Напевно, йому спеціалісти з зовнішньої торгівлі показали роздруківочку з позитивним та негативним сальдо для США, тобто дані, де Сполучені Штати продають більше, а купують менше і навпаки. Трамп побачив, що торгівельне сальдо балансу негативне — купують більше, продають менше. А основні „мінуси“ — Китай, Європа, Канада, Мексика», — зауважив Олег Пендзин.
За його словами, до Канади та Мексики релокувалися підприємства зі США, тікаючи від американського податкового тиску на бізнес. І ці підприємства фізично працюють, платять податки, створюють робочі місця, наприклад, у Канаді, а продають товари чи послуги на ринок Сполучених Штатів.
«І зараз США запровадили мито 25% на Канаду та Мексику, 10% на Китай, а також є обіцянка найближчим часом і щодо Європи. Слід розуміти, що на сьогодні в Європі є дуже великі проблеми з економікою. Європейська економіка «сидить» на експорті високотехнологічної продукції, у першу чергу — автомобілів.
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0
bonv
bonv
3 февраля 2025, 15:36
#
Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, дуже серйозні незадоволення висловлював так званий умовний Південь, країни БРІКС, які волають переділити потоки сировини, фінансів. Тобто світ йшов до переділу торгівельних правил і хтось мусив це розпочати, американці це і почали", — підкреслив економіст.
На його думку, Трамп влаштує своєму виборцю подорожчання товарів приблизно на 10−15%, а то й більше. Бо ж Канада також буде вводити мита проти американських товарів, які будуть ставати менш конкурентними.
«На сьогодні загальний товарообіг між Європою, Канадою, Мексикою зі США — $2,2 трлн на рік. Американці не зможуть конкурентно продавати ті товари, які виробляють та постачають до Європи. Запровадження мита точно не покращить життя американського громадянина», — резюмував Пендзин.
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