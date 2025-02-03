Инфляция в еврозоне ускорилась в январе до 2,5%

В январе потребительские цены в странах еврозоны выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно предварительному отчету статистического управления Европейского Союза. Это означает, что инфляция ускорилась по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составляла 2,4%, и достигла максимума с июля прошлого года.

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Рост инфляции

Аналитики, согласно консенсус-прогнозу, ожидавшие, что темпы роста цен останутся на уровне декабря, ошиблись в своих прогнозах.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, что соответствует уровню декабря. Однако эксперты в среднем предсказывали рост в 2,6%.

По предварительным данным, в январе увеличение стоимости услуг составило 3,9%, что немного ниже декабрьского показателя в 4%. В то же время, рост цен на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия замедлился до 2,3% с 2,6%.

Продукция промышленного производства подорожала на 0,5%, как и в декабре, а энергоресурсы подорожали на 1,8%, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

В то же время потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, в то время как в декабре было зафиксировано их повышение на 0,4%.

Окончательные данные об инфляции за январь будут опубликованы 24 февраля.