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12 марта 2025, 13:16 Читати українською

Мировые цены на продовольствие возобновили рост

В последний месяц зимы среднее значение Индекса продовольственных цен (ИПЦ) ФАО составило 127,1 пункта (на 2,0 пункта или на 1,6% выше, чем в январе) в связи с ростом цен на сахар, молочную продукцию и подсолнечное масло, в то время как цены на мясо остались практически неизменными. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В последний месяц зимы среднее значение Индекса продовольственных цен (ИПЦ) ФАО составило 127,1 пункта (на 2,0 пункта или на 1,6% выше, чем в январе) в связи с ростом цен на сахар, молочную продукцию и подсолнечное масло, в то время как цены на мясо остались практически неизменными.
Фото: depositphotos

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Общее значение ИПЦ было на 9,7 пункта (8,2%) выше против февраля 2024 года, однако на 33,1 пункта (20,7%) ниже рекордного показателя в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как изменились цены

Зерновые. Среднее значение Индекса цен на зерновые составило 112,6 пункта (на 0,8 пункта или на 0,7% выше показателей января, однако на 1,2 пункта (1,1%) ниже уровня февраля 2024 года).

Выросли экспортные цены на пшеницу — из-за сокращения предложения на внутреннем рынке россии (что привело к ограничению объемов экспорта) и обеспокоенности в связи с неблагоприятными погодными условиями для развития культур в некоторых районах Европы и США.

Произошло повышение цен на кукурузу (ввиду сезонной ограниченности предложения в Бразилии, ухудшения состояния культур в Аргентине и активного экспортного спроса со стороны США), ячменя и сорго. Индекс цен на рис снизился на 6,8% из-за больших объемов экспортного предложения и вялого импортного спроса.

Читайте также: Мировые цены на продовольствие в январе упали — FAO

Растительные масла. Среднее значение Индекса цен на растительные масла составило 156,0 пункта (на 3,0 пункта или на 2,0% выше показателей января, и на 35,1 пункта (29,1%) — февраля прошлого года), благодаря росту котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масла.

Пальмовое масло подорожало из-за сезонного снижения производства в Юго-Восточной Азии и ожидания роста спроса со стороны производителей биодизеля в Индонезии. Сохранению высоких цен на подсолнечное и рапсовое масло способствовали опасения возможного сокращения поставок в ближайшие месяцы.

Мясо. Среднее значение Индекса цен на мясо составило 118,0 пункта (на 0,1 пункта или 0,1% ниже января, но на 5,4 пункта (4,8%) выше февраля 2024 года). Мировые цены на мясо птицы упали из-за насыщения рынка значительным экспортным предложением из Бразилии.

Цены на свинину снизились в условиях падения котировок в ЕС и чрезмерных запасов, образовавшихся благодаря торговым ограничениям свинины из ФРГ. Выросли цены на говядину, что было обусловлено повышением цен на продукцию из Австралии при стабильно высоком спросе на мировых рынках (прежде всего, со стороны США).

Молочная продукция. Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию составило 148,7 пункта (на 5,7 пункта или на 4,0% выше показателя января, и на 28,0 пункта (23,2%) — больше по отношению к февралю 2024 года). Третий месяц подряд росли мировые цены на сыр (по сравнению с январем они повысились на 4,7%) из-за активного импортного спроса, когда восстановление объемов производства в Европе совпало с сезонным его снижением в странах Океании.

На 4,4% выросли цены на сухое цельное молоко благодаря устойчивому высокому спросу. На 2,6% повысилась стоимость сливочного масла из-за сезонного снижения производства молока в странах Океании из-за высокого спроса на внутренних и мировых рынках.

Сахар. Среднее значение Индекса цен на сахар составило 118,5 пункта (на 7,3 пункта или на 6,6% выше уровня января, однако на 22,2 пункта (15,8%) ниже по отношению к февралю прошлого года).

Рост мировых цен на сахар после трех месяцев снижения обусловлен опасениями относительно уменьшения предложения в мире в сезоне 2024/2025 годов, в частности в связи с предполагаемым сокращением производства в Индии, беспокойством относительно сочетания сезонных изменений производства и последствий недавней засухи для последующего урожая в Бразилии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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