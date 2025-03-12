Компания Visa сообщила, что за 2024 год использование технологии Tap to Phone в мире выросло на 200%, а в Украине — на 48%. Эта технология позволяет превратить смартфон в POS-устройство с помощью специального приложения.
Использование технологии Tap to Phone в Украине выросло на 48%
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Преимущества для малого и среднего бизнеса
30% пользователей Tap to Phone — это новые малые предприятия.
Технология помогает малому и среднему бизнесу во всем мире принимать бесконтактные платежи через смартфоны с поддержкой NFC.
Новая Почта — один из самых больших пользователей
Новая почта активно использует Tap to Phone для своей курьерской службы. В настоящее время 80% всех цифровых транзакций компании обрабатываются из-за этого решения.
Перспективы развития Tap-технологий
Visa ожидает, что использование Tap-функций будет расти в 2025 году. Среди новых функций:
- Tap to Add Card: позволяет добавить карту к цифровому кошельку, просто приложив ее к смартфону.
- Tap to Confirm: позволяет быстро и безопасно аутентифицировать переводы на большую сумму. Эта функция вскоре станет доступна в регионе CEMEA, в который входит Украина.
Эти инновации показывают, как Visa продолжает расширять возможности бесконтактных платежей, делая их доступными для бизнеса и потребителей во всем мире, включая Украину.
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