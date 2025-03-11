Министерство финансов 11 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,54 млрд грн, что на 1,87 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,67 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 8,5 миллиарда от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 366,05 млн грн под 16,31% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,85%);
- 3,09 млрд грн под 17,44% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,95%);
- 5,08 млрд грн под 15,61% с погашением 9 августа 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,52%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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