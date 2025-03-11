Кабмин перераспределил более 6 миллионов на восстановление «Охматдета»

Кабинет министров принял решение перераспределить около 6,3 млн грн на восстановление детской специализированной больницы «Охматдет». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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«Сегодня правительство своим распоряжением перераспределяет около 6,3 млн грн на восстановление Охматдета. Речь идет о проведении неотложных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы», — говорится в сообщении.

Шмигаль подчеркнул, что восстановление «Охматдета» является приоритетом на этот год, над которым правительство будет последовательно работать. Он добавил, что правительство проводит быстрое восстановление больниц и амбулаторий, а также модернизирует медицинские учреждения на фоне атак на медицинскую инфраструктуру со стороны России.

Напомним

Корпус «Охматдета» был поврежден в июле 2024 года после российского обстрела.