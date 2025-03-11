Европейские фондовые рынки зафиксировали понижение уже четвертую торговую сессию подряд. Основной причиной является глобальная распродажа активов из-за опасений состояния экономики США. Об этом сообщает Bloomberg.
Европейские акции продолжают падение четвертый день подряд
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Динамика основных индексов
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1% на открытии торгов в Лондоне.
Более всего снизились акции туристических компаний после предупреждения американского авиаперевозчика Delta Air Lines о снижении доходов.
Немецкий DAX прибавил 0,2% на фоне оптимизма по поводу возможного бюджетного соглашения.
Бюджетное соглашение в Германии
Сопредседатель партии Зеленых Франциска Брантнер заявила, что переговоры по бюджету продолжаются, и стороны надеются достичь соглашения до конца недели. Она подчеркнула, что это соглашение имеет решающее значение для финансирования оборонных расходов.
Общая ситуация на рынках
Европейские рынки начали год с уверенного роста, но обеспокоенность замедлением экономики США ослабляет оптимизм инвесторов.
Stoxx 600 потерял 3% от рекордного уровня в начале месяца.
Для сравнения, американский индекс S&P 500 снизился на 9%.
Эта тенденция свидетельствует о том, что инвесторы остаются осторожными из-за неопределенности будущего экономического развития, особенно в контексте ситуации в США.
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