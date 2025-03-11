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11 марта 2025, 16:35 Читати українською

Европейские акции продолжают падение четвертый день подряд

Европейские фондовые рынки зафиксировали понижение уже четвертую торговую сессию подряд. Основной причиной является глобальная распродажа активов из-за опасений состояния экономики США. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские фондовые рынки зафиксировали понижение уже четвертую торговую сессию подряд.
Фото Pixabay

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Динамика основных индексов

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1% на открытии торгов в Лондоне.

Более всего снизились акции туристических компаний после предупреждения американского авиаперевозчика Delta Air Lines о снижении доходов.

Немецкий DAX прибавил 0,2% на фоне оптимизма по поводу возможного бюджетного соглашения.

Бюджетное соглашение в Германии

Сопредседатель партии Зеленых Франциска Брантнер заявила, что переговоры по бюджету продолжаются, и стороны надеются достичь соглашения до конца недели. Она подчеркнула, что это соглашение имеет решающее значение для финансирования оборонных расходов.

Общая ситуация на рынках

Европейские рынки начали год с уверенного роста, но обеспокоенность замедлением экономики США ослабляет оптимизм инвесторов.

Stoxx 600 потерял 3% от рекордного уровня в начале месяца.

Для сравнения, американский индекс S&P 500 снизился на 9%.

Эта тенденция свидетельствует о том, что инвесторы остаются осторожными из-за неопределенности будущего экономического развития, особенно в контексте ситуации в США.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
11 марта 2025, 16:47
#
Крипта теж шортить…
+
0
yurikiev
yurikiev
11 марта 2025, 17:47
#
Кому вона буде потрібна, коли долар стане 0
+
0
bonv
bonv
11 марта 2025, 17:57
#
Бакс всіх переживе і Трампа теж…
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