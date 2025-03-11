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11 марта 2025, 15:14 Читати українською

Основатель DeepSeek отказался от прихода инвесторов в капитал компании

Основатель китайского ИИ-стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн отказал потенциальным инвесторам во вхождении в капитал компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Основатель китайского ИИ-стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн отказал потенциальным инвесторам во вхождении в капитал компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноЛян Вэньфэн заявил им, что хочет сохранить в компании дух научного проекта, и сказал партнерам, что не спешит привлекать инвестиции, опасаясь влияния на ее решения.
Фото: getty images

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Лян Вэньфэн заявил им, что хочет сохранить в компании дух научного проекта, и сказал партнерам, что не спешит привлекать инвестиции, опасаясь влияния на ее решения.

Кроме того, он проявляет осторожность по отношению к инвесторам, связанным с государством, поскольку считает, что из-за связей с Пекином будет сложнее внедрять ИИ-модели DeepSeek в глобальном масштабе.

Читайте также: DeepSeek раскрывает финансовые показатели своих ИИ-моделей: потенциальная прибыльность поражает, но реальность скромнее

Власти США рассматривают возможность запрета использования разработок компании на государственных устройствах. Вместе с тем госбанк Bank of China предложил DeepSeek кредит под низкий процент, говорят знакомые с переговорами источники.

По словам источников WSJ, в последние недели Лян Вэньфэн обсуждал потенциальное сотрудничество с топ-менеджерами китайских технологических компаний, включая Tencent и Alibaba.

В январе DeepSeek выпустила модель R1, сопоставимую с разработками американской OpenAI, но требующую гораздо меньше аппаратных ресурсов. Новую модель планируется выпустить в апреле, отмечают близкие к компании источники.

При этом Лян Вэньфэн не хочет взимать плату за использование основных ИИ-моделей DeepSeek, по словам источников. Сейчас эти модели бесплатны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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