DeepSeek раскрывает финансовые показатели своих ИИ-моделей: потенциальная прибыльность поражает, но реальность скромнее

Китайская компания DeepSeek, разработчик популярных ШИ-моделей V3 и R1, поделилась некоторыми финансовыми данными, касающимися их эксплуатации. Как сообщает Reuters, теоретически компания могла бы получать огромную прибыль, но фактические показатели значительно ниже.

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Гипотетический доход превышает расходы в разы

По расчетам DeepSeek, если исходить из стоимости аренды одного чипа NVIDIA H800 в 2 доллара в час, ежедневные затраты на работу моделей V3 и R1 составляют 87 072 доллара. При этом потенциальный ежедневный доход, который генерируют эти модели, оценивается в 562 027 долларов. Это означает, что теоретический доход превышает расходы на 545%, а годовой доход мог бы превысить 200 миллионов долларов.

Реальные доходы значительно ниже

Тем не менее, DeepSeek сразу же уточняет, что реальные доходы компании «значительно ниже» потенциальных. Это связано с тем, что стоимость использования модели V3 ниже, чем R1, а также с тем, что некоторые функции, например доступ к интернету и приложениям, предоставляются пользователям бесплатно.

Влияние на рынок ИИ

Публикация этих данных может оказать значительное влияние на акции компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта за пределами Китая. Стоит напомнить, что появление модели R1 от DeepSeek в январе вызвало резонанс, поскольку она продемонстрировала производительность по сравнению с новейшими моделями OpenAI, но при этом стоила на 90−95% дешевле.