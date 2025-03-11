За прошедший месяц свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Наибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили. Об этом сообщает «Укравтопром».
Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы
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Какие авто преобладали
- Бензиновые автомобили охватили 41%.
- Гибридному авто принадлежит — 7%.
- Дизельным и авто с ГБО по 5%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в феврале — 6 лет.
Топ подержанных авто, изготовленных в США.
- Tesla Model Y — 419 ед.;
- Tesla Model 3 — 416 ед.;
- Ford Escape — 234 ед.;
- Jeep Cherokee — 187 ед.;
- Nissan Rogue — 160 ед.
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Источник: Минфин
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