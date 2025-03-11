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11 марта 2025, 11:15 Читати українською

Эксперты финансового рынка и не только: кто среди жюри FinAwards 2025

Уже известны все члены жюри премии FinAwards 2025 года. Ими выступят специалисты по разным направлениям финансовой деятельности, экспертное мнение которых станет решающим для определения победителей премии и трендов в ближайшем финансовом году.

Уже известны все члены жюри премии FinAwards 2025 года.

Познакомимся с членами жюри поближе.

В этом году в жюри представитель Минсоцполитики — заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, первый вице-президент Ассоциации украинских банков Виталий Романчукевич, а также президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний Алла Савьюк.

В жюри также есть представители финтех компаний, финансовые советники и другие специалисты, среди которых, например, Елена Сукманова — партнер АО «Саенко Харенко», в прошлом Первый заместитель Министра юстиции Украины, Александр Бойко — CEO SalesDoubler, Евгений Носальский — заместитель директора ZEMINVEST |Эксперт по продажам и инвестициям в сельскохозяйственную землю, Алексей Мамонтов — партнер и CEO агентства digital-маркетинга Inweb, Дмитрий Ткаченко — CEO & FOUNDER PSP Platon.

Также среди экспертов — представители финансовых порталов. От компании Treeum (в которую входят сайты «Минфин» и Finance.ua) судьбу номинантов будут определять CEO компании Валерия Лунева, Руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка, а также Главный редактор финансового портала Minfin.com.ua Елена Демина.

Кроме того, одним из членов жюри выступит автор курса Академии Минфин «Инвестирование в доходную недвижимость» Владимир Копоть. Кроме того, что он частный инвестор, он также юрист и автор ютуб-канала об инвестициях в доходную недвижимость.

В общей сложности определять победителей FinAwards 2025 будут около 40 членов жюри, среди которых есть СЕО и председатели правления 16 банков, а также представители различных направлений финансовой деятельности, которые являются экспертами в своей сфере и смогут объективно оценить номинантов и отдать свои голоса за тех, кто заслуживает звания лучших.

Присоединяйтесь к голосованию на FinAwards 2025

Важно понимать, что вклад в определение победителей вносят не только члены жюри, но и пользователи услуг банков, МФО и всех номинантов, представленных на FinAwards 2025. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Равно как и отдать свой голос.

Участие в голосовании важно, ведь результаты FinAwards 2025 определят, в каком направлении следует двигаться представителям финансового рынка в ближайшем будущем, какие услуги следует улучшить и какие стороны усилить. Каждый голос может стать стимулом к повышению стандартов предоставления услуг.

Голосование будет проходить до 16 марта — спешите присоединиться. А имена победителей станут известны уже 28 марта на церемонии награждения FinAwards 2025. Кстати, прийти на церемонию смогут все желающие, предварительно приобретя билеты. Гостей мероприятия ожидает полезный нетворкинг, встречи с лидерами финансового рынка и возможность поддержать сбор на нужды 44 ОМБр, уже традиционно на ивентах от Минфин и Finance.ua курирует Александр Бойко.

Участвуйте в голосовании и до встречи на FinAwards 2025!

Партнеры мероприятия

Нынешним бронзовым партнером мероприятия является Tranzzo — международная платежная платформа, которая обеспечивает онлайн-платежи на сайте, в приложении или соцсетях. Компания обрабатывает более 10 млн транзакций ежемесячно, обеспечивает платежи для Tickets, Varus, MyCredit и других украинских бизнесов. Tranzzo позволяет увеличивать конверсию и прибыль бизнеса, а также помогает принимать оплаты из 190+ стран.

Credit7 также поддерживает премию и является бронзовым партнером. Это надежный финансовый партнер на рынке микрокредитования уже 6 лет. Компания стремится сделать кредитование доступным, простым и понятным каждому украинцу, обеспечивая мгновенное зачисление средств, прозрачные условия и регулярные акционные предложения. Credit7 активно поддерживает благотворительные инициативы, волонтер и оказывает помощь своим клиентам в любой финансовой ситуации.

Технологическим партнером мероприятия является РЕНОМЕ СМАРТ — украинская IT-компания, которая работает с 1990 года и создает современные технологические решения для FinTech и GovTech. Основными видами деятельности является снабжение готовых решений для банков, ритейла, логистических компаний, а также полный аутсорсинг операционного бизнеса. Продукция РЕНОМЕ СМАРТ проходит полный цикл разработки, ее качество подтверждается доверием партнеров в 30 странах мира.

Бронзовым партнером среди банков выступает Банк Кредит Днепр (БКД). С 1993 г. он предоставляет полный спектр банковских услуг. Непрерывное финансирование экономики Украины, обеспечение работы корпоративного бизнеса страны с фокусом на промышленности, ВПК и агро секторе, кредитование, поддержка малого, среднего бизнеса и ФЛП, финансирование хозяйственной деятельности и инвест-проектов, сопровождение валютных операций, развитие розничного бизнеса — предоставление населению простых и понятных продуктов и сервисов. Надежность банка и эффективность его деятельности подтверждены авторитетными рейтинговыми агентствами и признаны деловым сообществом.

Источник: Минфин
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