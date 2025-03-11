Эксперты финансового рынка и не только: кто среди жюри FinAwards 2025

Уже известны все члены жюри премии FinAwards 2025 года . Ими выступят специалисты по разным направлениям финансовой деятельности, экспертное мнение которых станет решающим для определения победителей премии и трендов в ближайшем финансовом году.

Познакомимся с членами жюри поближе.

В этом году в жюри представитель Минсоцполитики — заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, первый вице-президент Ассоциации украинских банков Виталий Романчукевич, а также президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний Алла Савьюк.

В жюри также есть представители финтех компаний, финансовые советники и другие специалисты, среди которых, например, Елена Сукманова — партнер АО «Саенко Харенко», в прошлом Первый заместитель Министра юстиции Украины, Александр Бойко — CEO SalesDoubler, Евгений Носальский — заместитель директора ZEMINVEST |Эксперт по продажам и инвестициям в сельскохозяйственную землю, Алексей Мамонтов — партнер и CEO агентства digital-маркетинга Inweb, Дмитрий Ткаченко — CEO & FOUNDER PSP Platon.

Также среди экспертов — представители финансовых порталов. От компании Treeum (в которую входят сайты «Минфин» и Finance.ua) судьбу номинантов будут определять CEO компании Валерия Лунева, Руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка, а также Главный редактор финансового портала Minfin.com.ua Елена Демина.

Кроме того, одним из членов жюри выступит автор курса Академии Минфин «Инвестирование в доходную недвижимость» Владимир Копоть. Кроме того, что он частный инвестор, он также юрист и автор ютуб-канала об инвестициях в доходную недвижимость.

В общей сложности определять победителей FinAwards 2025 будут около 40 членов жюри, среди которых есть СЕО и председатели правления 16 банков, а также представители различных направлений финансовой деятельности, которые являются экспертами в своей сфере и смогут объективно оценить номинантов и отдать свои голоса за тех, кто заслуживает звания лучших.

Присоединяйтесь к голосованию на FinAwards 2025

Важно понимать, что вклад в определение победителей вносят не только члены жюри, но и пользователи услуг банков, МФО и всех номинантов, представленных на FinAwards 2025. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Равно как и отдать свой голос.

Участие в голосовании важно, ведь результаты FinAwards 2025 определят, в каком направлении следует двигаться представителям финансового рынка в ближайшем будущем, какие услуги следует улучшить и какие стороны усилить. Каждый голос может стать стимулом к повышению стандартов предоставления услуг.

Голосование будет проходить до 16 марта — спешите присоединиться. А имена победителей станут известны уже 28 марта на церемонии награждения FinAwards 2025. Кстати, прийти на церемонию смогут все желающие, предварительно приобретя билеты. Гостей мероприятия ожидает полезный нетворкинг, встречи с лидерами финансового рынка и возможность поддержать сбор на нужды 44 ОМБр, уже традиционно на ивентах от Минфин и Finance.ua курирует Александр Бойко.

Участвуйте в голосовании и до встречи на FinAwards 2025!

Партнеры мероприятия

Нынешним бронзовым партнером мероприятия является Tranzzo — международная платежная платформа, которая обеспечивает онлайн-платежи на сайте, в приложении или соцсетях. Компания обрабатывает более 10 млн транзакций ежемесячно, обеспечивает платежи для Tickets, Varus, MyCredit и других украинских бизнесов. Tranzzo позволяет увеличивать конверсию и прибыль бизнеса, а также помогает принимать оплаты из 190+ стран.

Credit7 также поддерживает премию и является бронзовым партнером. Это надежный финансовый партнер на рынке микрокредитования уже 6 лет. Компания стремится сделать кредитование доступным, простым и понятным каждому украинцу, обеспечивая мгновенное зачисление средств, прозрачные условия и регулярные акционные предложения. Credit7 активно поддерживает благотворительные инициативы, волонтер и оказывает помощь своим клиентам в любой финансовой ситуации.

Технологическим партнером мероприятия является РЕНОМЕ СМАРТ — украинская IT-компания, которая работает с 1990 года и создает современные технологические решения для FinTech и GovTech. Основными видами деятельности является снабжение готовых решений для банков, ритейла, логистических компаний, а также полный аутсорсинг операционного бизнеса. Продукция РЕНОМЕ СМАРТ проходит полный цикл разработки, ее качество подтверждается доверием партнеров в 30 странах мира.

Бронзовым партнером среди банков выступает Банк Кредит Днепр (БКД). С 1993 г. он предоставляет полный спектр банковских услуг. Непрерывное финансирование экономики Украины, обеспечение работы корпоративного бизнеса страны с фокусом на промышленности, ВПК и агро секторе, кредитование, поддержка малого, среднего бизнеса и ФЛП, финансирование хозяйственной деятельности и инвест-проектов, сопровождение валютных операций, развитие розничного бизнеса — предоставление населению простых и понятных продуктов и сервисов. Надежность банка и эффективность его деятельности подтверждены авторитетными рейтинговыми агентствами и признаны деловым сообществом.