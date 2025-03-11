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11 марта 2025, 10:44 Читати українською

Количество украинских беженцев в ЕС увеличилось на 25 тысяч в месяц

По состоянию на 31 января 2024 года почти 4,3 млн граждан, выехавших из Украины в результате развязанной россией полномасштабной войны, имели статус временной защиты в Европейском Союзе. Об этом говорится в сообщении Евростата.

По состоянию на 31 января 2024 года почти 4,3 млн граждан, выехавших из Украины в результате развязанной россией полномасштабной войны, имели статус временной защиты в Европейском Союзе.
Фото: depositphotos

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Как изменилось количество за месяц

За месяц их количество выросло на 25,53 тыс. человек (на 0,6%).

Где больше всего беженцев

Больше всего возросло количество украинских беженцев со статусом временной защиты в Германии (на 8,8 тыс. или на 0,8%), Чехии (+6,36 тыс.; +1,6%) и Испании (+3,05 тыс.; +1,3%).

В то же время количество беженцев из Украины с временной защитой уменьшилось в Дании (на 2,25 тыс.; -6,1%), Франции (-660; -1,1%), Австрии (-420; -0,5%) и Литве (-155; -0,3%).

Читайте также: Украинцы в прошлом году заплатили в бюджет Польши почти $4 млрд

В целом наибольшее количество лиц с временной защитой на конец января было зарегистрировано у (1,17 млн человек; 27,3% от их общего количества в ЕС), Польше (993,02 тыс.; 23,2%) и Чехии (394,99 тыс.; 9,2%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на 31 января 2025 г. граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли около половины (44,8%), дети — почти треть (31,8%), а взрослые мужчины — около четверти (23,4%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
bonv
bonv
11 марта 2025, 10:53
#
Гірше ж точно не буде © Скоро травневі шашлички ©
+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
11 марта 2025, 11:08
#
Міністерству національної єдності України минулого тижня виділено 150 мільйонів для повернення українців з-за кордону. Вважаю, що слід виділити додаткові 100500 мільйонів з цією метою! Бачимо потужні результати команди п’яти-шести менеджерів які багаторічно беззмінно перебувають на посадах.
+
+15
Я_ __
Я_ __
11 марта 2025, 11:10
#
Давай лярд і бажано доларів, на потужну єдність)))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 марта 2025, 11:20
#
«Міністерству національної єдності України минулого тижня виділено 150 мільйонів» — і це тільки на премію за лютий!
+
+30
Я_ __
Я_ __
11 марта 2025, 11:10
#
Вирвалися на свободу з цього концтабору, молодці! Будуть тепер жити в нормальних умовах
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 марта 2025, 11:19
#
Не хочуть жити в країні мрій… дивно!
+
+30
Rubi0
Rubi0
11 марта 2025, 11:31
#
Почти 1000 в день и это только ЕС, но по марафону все продолжают кричать про потужність и незламність… да все уже сломались давно и кукуха у половины населения уехала.
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