Количество украинских беженцев в ЕС увеличилось на 25 тысяч в месяц

По состоянию на 31 января 2024 года почти 4,3 млн граждан, выехавших из Украины в результате развязанной россией полномасштабной войны, имели статус временной защиты в Европейском Союзе. Об этом говорится в сообщении Евростата.

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Как изменилось количество за месяц

За месяц их количество выросло на 25,53 тыс. человек (на 0,6%).

Где больше всего беженцев

Больше всего возросло количество украинских беженцев со статусом временной защиты в Германии (на 8,8 тыс. или на 0,8%), Чехии (+6,36 тыс.; +1,6%) и Испании (+3,05 тыс.; +1,3%).

В то же время количество беженцев из Украины с временной защитой уменьшилось в Дании (на 2,25 тыс.; -6,1%), Франции (-660; -1,1%), Австрии (-420; -0,5%) и Литве (-155; -0,3%).

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В целом наибольшее количество лиц с временной защитой на конец января было зарегистрировано у (1,17 млн человек; 27,3% от их общего количества в ЕС), Польше (993,02 тыс.; 23,2%) и Чехии (394,99 тыс.; 9,2%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на 31 января 2025 г. граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли около половины (44,8%), дети — почти треть (31,8%), а взрослые мужчины — около четверти (23,4%).